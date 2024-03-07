Λογαριασμός
Ο Αύγουστος Κορτώ παντρεύτηκε τον σύντροφό του στο Δημαρχείο Αθηνών

Ο γνωστός συγγραφέας ανήρτησε φωτογραφία από το Δημαρχείο Αθηνών στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Ο Αύγουστος Κορτώ παντρεύτηκε τον επί χρόνια, σύντροφό του, Αναστάσιο Σαμουηλίδη.

Κορτώ

«Η βέρα και η καρδιά μου γράφουν τ' ονομά σου» έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα φωτογραφίες από το ευτυχές γεγονός ανήρτησαν στo facebook και φίλοι του ζευγαριού που παρεβρέθησαν στην τελετή.

Κορτώ

