Δενδροφύτευση στην Αιξωνή, την Κυριακή 3 Μαρτίου

Την Κυριακή 3 Μαρτίου δημιουργούμε νέους πνεύμονες πρασίνου στην Αιξωνή

ολοι μαζι μπορούμε

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις του και κάθε Κυριακή δίνει ραντεβού με μικρούς & μεγάλους εθελοντές, για να αφήσουν το δικό τους περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Την Κυριακή 3 Μαρτίου δημιουργούμε νέους πνεύμονες πρασίνου στην Αιξωνή.

oloi mazi mporoume

Το σημείο συνάντησης είναι το τέρμα της οδού Δαβάκη, στη Γλυφάδα, στις 11 το πρωί.

Πλησιάζοντας, θα υπάρχει σήμανση στους δρόμους που θα οδηγήσει τους εθελοντές, γρήγορα και με ασφάλεια στην δενδροφύτευση.

Το σημείο συνάντησης είναι προσβάσιμο και με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Όσοι επιθυμούν να έρθουν με τα Μέσα, μπορούν να πάρουν το λεωφορείο 154, από το σταθμό μετρό της ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, και να κατέβουν στη στάση 3η ΓΟΥΝΑΡΗ.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση, μπορείτε να βρείτε στο oloimaziboroume.gr

Πηγή: skai.gr

