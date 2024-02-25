Θα μπορούσε να ήταν σενάριο κινηματογραφικής ταινίας τρόμου: Ένας νέος άγνωστος ιός από την μακρινή Κίνα σκορπάει το θάνατο και μεταδίδεται γρήγορα από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Έχει ήδη φτάσει στην γειτονική Ιταλία και οι εικόνες από την πόλη Μπέργκαμο είναι τραγικές.

Στις 26 Φεβρουαρίου 2020, καταγράφεται το πρώτο κρούσμα covid-19 και στην Ελλάδα - η «ασθενής 0», που νοσηλεύτηκε μαζί με τον ανήλικο γιο της, ο οποίος επίσης είχε βρεθεί θετικός στον ιό.

Η πλειοψηφία των κρουσμάτων που σημειώθηκαν τις πρώτες ημέρες σχετιζόταν με ανθρώπους που ταξίδεψαν στην Ιταλία, μια κύρια επιδημική εστία, και με μια ομάδα προσκυνητών που είχαν ταξιδέψει στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, καθώς και επαφές των ατόμων αυτών.

Στις 12 Μαρτίου, το ένατο κρούσμα, ένας 66χρονος άντρας, ήταν το πρώτο που κατέληξε από τη νόσο τα ξημερώματα.

Η πρώτη καραντίνα

Τα επιστημονικά δεδομένα είναι ελάχιστα. Κυριαρχεί ο φόβος για τον άγνωστο ιό και οι επιστήμονες προτείνουν δύσκολα μέτρα για να προστατεύσουν τον πληθυσμό.

Εντός του Μαρτίου, λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων του ιού σε διάφορες περιοχές της χώρας, αποφασίστηκε το πανελλαδικό κλείσιμο όλων των εκπαιδευτικών δομών και σταδιακά καταστημάτων εστίασης, εμπορικών καταστημάτων και χώρων λατρείας.

Από τις 16 Μαρτίου καθιερώθηκαν καθημερινές τηλεοπτικές ενημερώσεις από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα.

Από τις 23 Μαρτίου επιβλήθηκαν σημαντικοί περιορισμοί στην κυκλοφορία και μετακίνηση των πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων.

Β. Κοντοζαμάνης: «Ζήσαμε την "τέλεια καταιγίδα"»

Τέσσερα χρόνια μετά, το ΑΠΕ-ΜΠΕ ανατρέχει στα γεγονότα εκείνης της περιόδου. Συνομιλεί με έναν από τους πρωταγωνιστές, τον Βασίλη Κοντοζαμάνη, σύμβουλο σήμερα του πρωθυπουργού σε θέματα Υγείας, αναπληρωτή υπουργό Υγείας την επίμαχη περίοδο. Κάθε απόγευμα μαζί με τους επιστήμονες «έμπαινε» στα σπίτια μας για να μας ενημερώσει για την αντοχή του συστήματος υγείας και τα μέτρα που ελάμβανε το υπουργείο για την προστασία των πολιτών.

«Η πανδημία ήταν μία πρωτόγνωρη συνθήκη που σάρωσε τις ζωές μας. Τίποτα δεν ήταν κανονικό. Τέσσερα χρόνια μετά μπορώ να πω, πως ζήσαμε την «τέλεια καταιγίδα», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κοντοζαμάνης. Μιλάει για τις δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν και όπως λέει «προτεραιότητα ήταν ο άνθρωπος».

Αναφέρεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που «άντεξε» και σήκωσε το βάρος της λοίμωξης covid-19, σημειώνοντας ότι «η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη για στοχευμένες και ολιστικές πολιτικές στο χώρο της Υγείας…». Όπως λέει «λειτούργησε ως το κουμπί επανεκκίνησης που χρειαζόταν το ΕΣΥ».

Σχετικά με τα μαθήματα που μας έδωσε σε επίπεδο συνεργασίας με την ΕΕ ο κ. Κοντοζαμάνης τονίζει: «Τα έζησα όλα από μέσα. Αν η ΕΕ δεν κινούνταν συλλογικά, το εμβολιαστικό πρόγραμμα δεν θα ήταν αυτό που ξέρουμε».

Σήμερα ως μέλος της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) ο κ. Κοντοζαμάνης εργάζεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε τα μαθήματα της πανδημίας «να μετουσιωθούν με αποτελεσματικότητα σε "πιλότο" στο ενδεχόμενο μιας νέας πανδημικής κρίσης».

