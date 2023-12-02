Στο Ηράκλειο μεταφέρονται οι συνολικά 79 μετανάστες που εντοπίστηκαν το πρωί του Σαββάτου στις Τρεις Εκκλησιές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες προσωρινά θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα των Λιμενεργατών στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Γιάννη Βαρδαβά, οι μετανάστες θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα των λιμενεργατών για όσο χρειαστεί, ενώ ήδη έχουν ετοιμάσει την αίθουσα κι έχουν εξοπλιστεί με νερό και φαγητό.

«Όλα αυτά όμως συνεπάγονται με κάποια έξοδα, αυτά κοστίζουν αρκετά. Μέσα σε δύο μήνες έχουν έρθει περίπου 180 άνθρωποι. Αλλά δεν είναι τόσο πολύ το θέμα των εξόδων, όσο το ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι στο μέλλον να υποδεχόμαστε τους ανθρώπους και σε άλλους χώρους. Η αίθουσα χωράει 40 ανθρώπους και πρέπει να φιλοξενηθούν 80. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι ταλαιπωρημένοι αυτοί άνθρωποι πρέπει να φιλοξενούνται σε κατάλληλες συνθήκες.

Στην αίθουσα των λιμενεργατών βρίσκεται ιατρικό προσωπικό, ο Ερυθρός Σταυρός και το Λιμεναρχείο.

Υπενθυμίζεται ότι το σκάφος στο οποίο επέβαιναν οι νεαροί άνδρες δεν έχει ακόμα εντοπιστεί.

