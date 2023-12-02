Η εξέταση των αιτημάτων που έχουν καταθέσει δήμοι όλης της χώρας για να εξαιρεθούν από την κατάργηση οργανισμοί και επιχειρήσεις έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα στο υπουργείο Εσωτερικών.

Στην Πάτρα και τα Καλάβρυτα, από την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου, έχουν λόγους να χαμογελούν, καθώς ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος υπέγραψε την απόφαση εξαίρεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων «Καρναβάλι Πάτρας» και του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

Συνολικά, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε δεκτά μόλις 16 αιτήματα από τα περίπου 500 που έχουν καταθέσει οι δήμοι όλης της χώρας. Αιτήματα εξαίρεσης έχουν καταθέσει οι Δήμοι Πατρέων, Αιγιαλείας, Καλαβρύτων, Δυτικής Αχαΐας, ζητώντας να εξαιρεθούν από την κατάργηση και αυτοτελή λύση οι οργανισμοί και οι εταιρείες τους.

Με νέο νόμο που τέθηκε σε ισχύ από τις αρχές Οκτωβρίου, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις των δήμων όλης της χώρας οδηγούνται σε κατάργηση από την 1η Ιανουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι και οι υπηρεσίες που παράγουν θα απορροφηθούν από τους δήμους. Στόχος του νομοσχεδίου είναι να γίνεται πιο χρηστή διαχείριση των οικονομικών πόρων και καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο με αυτή την εξέλιξη, οι δήμοι της χώρας αντέδρασαν καθώς εκτιμούν ότι θα υποβαθμιστούν οι υπηρεσίες και το έργο που παράγεται και κυρίως θα δεχθούν πλήγμα οι ωφελούμενοι πολίτες.

Πάντως, μετά από πιέσεις που άσκησαν οι δήμαρχοι μέσω και της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος, το υπουργείο Εσωτερικών άφησε ανοικτό «παράθυρο» για την εξαίρεση ορισμένων οργανισμών μόνο αν παράγουν αποδεδειγμένα εξειδικευμένο έργο. Εντός Νοεμβρίου οι τέσσερις δήμοι της Αχαΐας κατέθεσαν αιτήματα και στις 29 Νοεμβρίου έγινε γνωστή η απόφαση που εξαιρεί μόλις 2 οργανισμούς της Αχαΐας.

Το Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος θα παραμείνει ανοικτό με το ισχύον καθεστώς

Οι υπηρεσίες των δήμων είχαν εισηγηθεί πως πρέπει να συνεχιστεί η λειτουργία των οργανισμών. Για προφανείς λόγους, τόσο το Καρναβάλι Πάτρας όσο και το Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες και παράγουν έργο ευρύτερης αναγνώρισης, επομένως κάμφθηκαν οι αντιστάσεις του υπουργείου και θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

Ο Δήμος Πατρέων, σχολιάζοντας την απόφαση κατάργησης των Οργανισμών, σημείωσε πως στόχος είναι να «κάνουν τους δήμους και τις περιφέρειες πιο εχθρικούς απέναντι στον λαό και τις ανάγκες του. Ιδιαίτερα η κατάργηση των Νομικών Προσώπων με μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στους δήμους, δεν εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια της λειτουργίας των Υπηρεσιών αυτών, όπως και τη συνέχεια εργαζομένων στις Υπηρεσίες αυτές, αφού δεν συνοδεύεται από την απαιτούμενη χρηματοδότηση και την επαρκή στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό». Παράλληλα ο Δήμος δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για να προσφέρει στους δημότες τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη σε όλους τους τομείς, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ο πολιτισμός και η κοινωνική στήριξη, ενώ θα διασφαλίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Το υπουργείο Εσωτερικών στην απόφαση που εξέδωσε δεν έδωσε σαφή απάντηση για το τι θα συμβεί με τους υπόλοιπους οργανισμούς. Φαίνεται, ωστόσο, ότι δύσκολα θα γλυτώσουν την κατάργηση όσοι οργανισμοί δεν εγκρίθηκε η αίτησή εξαίρεσής τους. Πλέον, απομένει να οριστικοποιηθούν τα νέα δεδομένα για τους δήμους και από κει και έπειτα να βρεθεί ο νέος τρόπος λειτουργίας και παραγωγής υπηρεσιών για τα αντικείμενα που υπενθυμίζουμε πως συνολικά από την Αχαΐα είχαν κατατεθεί εννέα αιτήματα εξαίρεσης.

Ο Δήμος Πατρέων πέρα από το Καρναβάλι έχει ζητήσει την εξαίρεση από την κατάργηση του Κοινωνικού και του Πολιτιστικού Οργανισμού. Ο Δήμος Αιγιάλειας ήθελε να τεθεί εκτός εφαρμογής του νόμου το Νομικό Πρόσωπο «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» και η ΔΗΚΕΠΑ. Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας είχε ζητήσει την εξαίρεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης και του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης. Ενώ ο Δήμος Καλαβρύτων είχε ζητήσει πέρα από το Μουσείο να εξαιρεθεί και η επιχείρηση «Σπήλαιο Λιμνών Καστριών». Τέλος, ο Δήμος Ερυμάνθου είχε τα προηγούμενα χρόνια Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση, αλλά είχε ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες διάλυσής της.

