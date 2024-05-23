Αύριο ξεκινά στο Ζάππειο η τριήμερη έκθεση για το Ψηφιακό Μάρκετινγκ και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Στις 11 το πρωί τής Παρασκευής 24 Μαΐου ανοίγει τις πύλες της στους επαγγελματίες επισκέπτες της, η eCommerce & Digital Marketing Expo Southeastern Europe 2024.

Το γεγονός της χρονιάς για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Ψηφιακό Μάρκετινγκ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η ECDM Expo SE Europe 2024, θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, στην Αθήνα, από τις 24 έως και τις 26 Μαΐου, έχοντας για πρώτη φορά τριήμερη διάρκεια.

Μεταξύ των εκθετών, συμπεριλαμβάνονται εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα, eCommerce Development, Digital Marketing, Logistics & Courier, Digital Payments, Marketing Automation, Packaging, Content Creation κ.ά.

Παράλληλες εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, δύο μεγάλες συνεδριακές σκηνές θα φιλοξενήσουν δύο διήμερα συνέδρια, το διεθνές συνέδριο για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το διεθνές συνέδριο για το Ψηφιακό Μάρκετινγκ, τα οποία θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Μαΐου.

Δείτε τη θεματολογία και τους ομιλητές για το Διήμερο Συνέδριο eCommerce εδώ, για το Διήμερο Συνέδριο Digital Marketing εδώ και εξασφαλίστε έγκαιρα το εισιτήριό σας.

Εκτός των διεθνών συνεδρίων, στο πλαίσιο της ECDM Expo SE Europe 2024, διοργανώνονται ακόμα μια σειρά από παράλληλες εκδηλώσεις.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Το Keynote Dinner , η δεξίωση των επίσημων εγκαινίων της διοργάνωσης, στην οποία θα παραβρεθεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης . Επίσης, στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό και οι κ. κ. Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής τής ΑΑΔΕ και Alex Tsai, Head of Strategic Partnerships & Growth, Americas , της Alibaba.com.

, η δεξίωση των επίσημων εγκαινίων της διοργάνωσης, στην οποία θα παραβρεθεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο . Επίσης, στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό και οι κ. κ. και , της Alibaba.com. Το Digital Agencies Roundtable , ο ετήσιος θεσμός για την αγορά, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο πλαίσιο της eCommerce & Digital Marketing Expo, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών και ιδιοκτητών, από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες του χώρου.

, ο ετήσιος θεσμός για την αγορά, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο πλαίσιο της eCommerce & Digital Marketing Expo, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών και ιδιοκτητών, από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες του χώρου. Τα Digital Agencies Awards, η εκδήλωση στην οποία θα βραβευτούν τα ελληνικά Digital Agencies με βάση τα έργα τους, από δύο ανεξάρτητες επιτροπές, που απαρτίζονται από έμπειρα, υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς.

Η είσοδος στον εκθεσιακό χώρο της ECDM Expo SE Europe 2024 είναι δωρεάν. Το μόνο που χρειάζεται για την επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο, είναι μία δωρεάν εγγραφή στη φόρμα επισκεπτών. Το δωρεάν εισιτήριο για την επίσκεψη στην έκθεση δεν εξασφαλίζει είσοδο στα συνέδρια.

Το επίσημο Website της eCommerce & Digital Marketing Expo SE Europe περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για επισκέπτες και συμμετέχουσες εταιρείες, χορηγούς και εκθέτες, οι οποίες ανανεώνονται διαρκώς.

Η ECDM Expo SE Europe 2024 διοργανώνεται υπό τις αιγίδες των GRECA, iab Hellas, ΣΕΠΕ, ΣΕΚΕΕ, ΣΕΔΕ και με την υποστήριξη των εταιρειών:

Main Sponsors: ATCOM, Lighthouse, ACS, advisable, NetSteps, Softexpert.Digital, DHL, Skroutz

Sponsors: 3ds, Happy Online, Γενική Ταχυδρομική, ON Marketing Agency, epay

Supporters: Shopranos, Search Magic, Artecniko, Deliverd, DataWay, Primer Software, Worldline & Cardlink

Περισσότερες πληροφορίες στο www.ecdmexpo.com

eCommerce & Digital Marketing Expo Southeastern Europe 2024

Χώρος διεξαγωγής: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα.

Χρόνος διεξαγωγής έκθεσης: 24 – 26 Μαΐου 2024.

Χρόνος διεξαγωγής κεντρικών συνεδρίων: 24 & 25 Μαΐου 2024

Ωράριο λειτουργίας έκθεσης: 11:00 – 20:00

Ωράριο κεντρικών συνεδρίων: 12:00 – 18:00

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: www.ecdmexpo.com

Διοργάνωση: Verticom



