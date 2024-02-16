Στις αποκλειστικό βίντεο του korinthostv.gr αποτυπώνονται οι συνθήκες διαβίωσης της επταμελούς οικογένειας που έχει δημιουργήσει μία μικρή κοινότητα στην ορεινή Κορινθία.



Στις 8:00 το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στο αστυνομικό τμήμα Ξυλοκάστρου πήγε ένας 67χρονος αγρότης και υπέβαλε έγκληση σε βάρος άγνωστου δράστη που διαμένει κάτω από πρωτόγονες συνθήκες κοντά στο χωράφι του γιατί έβαλε φωτιά στο αγροτικό αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο χωράφι. Από την προανάκριση προέκυψε ότι δράστης του εμπρησμού είναι ένας 45χρονος άνδρας που μένει στην περιοχή.

Το επόμενο πρωί ισχυρές δυνάμεις παρουσία εισαγγελέα πήγαν στο σημείο όπου ήρθαν αντιμέτωποι με τον 45χρονο, την 39χρονη γυναίκα του, την 22χρονη κόρη του και ακόμη ένα ανήλικο άτομο. Η οικογένεια, όχι μόνο αρνήθηκε τον έλεγχο, αλλά τα μέλη της αντιστάθηκαν και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς τραυματίζοντας με ένα ξύλο αστυνομικό στο κεφάλι. Μάλιστα άρπαξαν όπλα που είχαν κρυμμένα στο σημείο, πυροβόλησαν κατά του κλιμακίου και εξαφανίστηκαν από την περιοχή.

Το πρωί της περασμένης Δευτέρας στο σημείο όπου διαμένει η οικογένεια πήγαν αστυνομικοί της ΕΚΑΜ από την Αθήνα και της ΟΠΚΕ και έπειτα από επιχείρηση κατάφεραν να συλλάβουν τα 4 άτομα που επιτέθηκαν στους αστυνομικούς. Διαπίστωσαν ότι η πολύτεκνη οικογένεια (έχουν ακόμη ένα βρέφος ενός έτους, ένα κοριτσάκι 6 ετών και ένα αγοράκι 14 ετών)διαμένει σε αυτοσχέδιο παράπηγμα που δεν υπάρχουν τα απολύτως απαραίτητα, και κάτω από το χωμάτινο δάπεδο έχουν σκάψει το τούνελ μήκους 30 μέτρων. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αυτοσχέδιο τυφέκιο, ένα αεροβόλο όπλο, 102 κυνηγετικά φυσίγγια, 81 σφαίρες πολεμικού όπλου, 7 αυτοσχέδια τόξα, 20 βέλη, 4 μαχαίρια και ένα τσεκούρι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.