Με νέες καταθέσεις, μαρτυρίες στο μικροσκόπιο αλλά και άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, η αστυνομία προσπαθεί να φτάσει στα ίχνη του ασυνείδητου, που βασάνισε μέχρι θανάτου το Xάσκι στην Αράχωβα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Με το φόβο για συγκάλυψη να εντείνεται, κάτοικοι και φορείς της περιοχής επιμένουν πως θέλουν να βρεθεί ο δράστης και ζητούν να μην στοχοποιείται η περιοχή τους.

Βήμα- βήμα, αξιοποιώντας μαρτυρίες, νέες καταθέσεις και υλικό από κάμερες οι αρχές ψάχνουν την άκρη του νήματος στην βάναυση δολοφονία του Χάσκι στην Αράχωβα.

Μάλιστα ένας αρχιφύλακας και ενας υπαρστυνόμος από το κλιμάκιο ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής βρίσκονται στην πόλη και εχουν πάρει ηδη κατάθεση απο τον φίλο του ιδιοκτήτη ο οποίος φέρεται να πεταξε τον Ολιβερ σε ένα χωράφι μέσα σε σακούλα απορριμάτων.

Παράλληλα θα προχωρήσουν σε άρση απορρήτου των επικοινωνιών, προκειμένου να διαπιστώσουν μέσω των κυψελών κινητής τηλεφωνίας, ποια άτομα βρίσκονταν στο σημείο που κακοποιήθηκε το χάσκι, το επίμαχο διάστημα.

«Η υπόθεση είναι αρκετά δύσκολη ως προς την εξιχνίασή της γιατί δεν υπάρχουν μαρτυρίες για το περιστατικό. Μετά από τόσες ημέρες είναι εξαιρειτκά δύσκολο αν όχι αδύνατο, να βγουν ασφαλή συμπεράσματα» αναφέρει η Νατάσα Μπομποάκη, Πρόεδρος Παν. Ομ. Νέμεσις για το Περιβάλλον και τα Ζώα.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα τραύματα που ειχε υποστεί το άτυχο ζώο δεν θα του επέτρεπαν να επιστρέψει στην οικία του η οποια ειναι εκτός του αστικού ιστού και σε υψόμετρο.

Το γεγονός αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τις αρχές ότι είτε κάποιος το μετέφερε τραυματισμένοο εκεί είτε ότι ο τραυματισμός έγινε κοντά στο σπίτι.

«Σίγουρα να βρεθεί αυτός που έκανε αυτό το πράγμα σε αυτό το ζώο», εκτιμά η Μαρία Αρκομάνη, ιδρύτρια Φιλοζωικής Οργάνωσης «Αδέσποτος Παλμός» και τονίζει πως πρέπει να ελεγχθεί και το περιβάλλον του κηδεμόνα.

Η κα Αρκομάνη μιλά για έρευνα στο οικογενειακό περιβάλλον σε δύο επίπεδα με το ένα αφορά αφενός την κακοποίηση του ζώου και το άλλο να σχετίζεται με το ότι και ο ιδιοκτήτης με τη σειρά του δεν τηρούσε την ευζωία του.

Η Ελπινίκη Καλμαντή, Επιχειρηματίας στην περιοχή περιγράφει πως το σκυλί έφευγε και κυκλοφορούσε πολλές ώρες στην πόλη.

«Εχει στεναχωρεθεί όλη η Αράχωβα για αυτο που συνέβη, δεν ξέρουμε όμως ακριβώς τι συνέβη», σχολιάζει.

Το Χάσκι ξεψύχησε με τρόπο απάνθρωπο και μαρτυρικό αλλά ακόμα δεν έχει εντοπιστεί ο δράστης του αδιανόητου εγκλήματος, κι όσο δεν εντοπίζεται, πληθαίνουν και οι φωνές για συγκάλυψη

«Οποιος γνωρίζει να τα δηλώσει ότι ξέρει εδώ στην Αστυνομία ή στην Εισαγγελία στην Λειβαδιά» τονίζει ο δήμαρχος Γιάννης Στάθας,

«Μόνο που σκεφτόμαστε ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτή τη συμπεριφορά να κυκλοφορεί μαζί μας, μας φοβίζει», προσθέτει

Την ίδια ώρα, τα παιδιά του Γυμνασίου της Αράχωβας θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για την υπόθεση που έχει σοκάρει όλη την Ελλάδα αναρτώντας ένα πανό με το οποίο ζητούν δικαιοσύνη για τον Όλιβερ της Αράχωβας, τον Όλιβερ που έβλεπαν καθημερινά να περνά έξω από το προαύλιο.

Κάτοικοι και φορείς της πόλης ζητούν να βρεθεί άμεσα ο βασανιστής του ζώου, και λένε οχι στην στοχοποίηση της περιοχής

«Το Cancel Αράχωβα είναι κάτι που και εμένα με βρίσκει απέναντι κοινωνικά γιατί έχουμε κόσμο που είναι φιλόζωος και φροντίζει τα ζωντανά.Να αποκτήσουμε δύναμη να βρούμε αυτούς που έκαναν το έγκλημα», τονίζει ο Επιχειρηματίας της περιοχής, Ευθύμιος Σεχρεμέλης.

Από τις επίσημες στατιστικές της Ελληνικής Αστυνομίας, προκύπτει ότι, το 31% των ατόμων που προβαίνουν σε σεξουαλική κακοποίηση ζώων, πράττουν το ίδιο σε παιδιά και ενήλικες.

Στην Αράχωβα παραμένει το κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών που μετέβη από την Αθήνα στην περιοχή με τις έρευνες και τον κύκλο των καταθέσεων να συνεχίζεται.

Υπενθυμίζεται πως χθες κατέθεσε συμπληρωματικά ο ιδιοκτήτης του άτυχου ζώου, γεγονός που δεν προκαλεί εντύπωση καθώς οι αστυνομικές αρχές αναλύουν με ιδιαίτερη προσοχή, ξανά και ξανά τα δεδομένα προκειμένου να εντοπίσουν ενδεχομένως έστω ένα μικρό νέο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν ίσως «βρισκόμαστε και πάλι στην αρχή» καθώς το βιντεοληπτικό υλικό υλικό είναι πολύ φτωχό και έτσι προσπαθούν με κάθε τρόπο να «πιαστούν» από κάτι προκειμένου να ενώσουν τις πληροφορίες και να «στενέψει ο κλοιός» γύρω από τον δράστη.

Γεγονός είναι πάντως πως πολλές είναι οι εξελίξεις που αναμένονται γύρω από την υπόθεση τις επόμενες ημέρες, εξελίξεις τις οποίες αναμένει, επιζητώντας δικαιοσύνη, και η τοπική κοινωνία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.