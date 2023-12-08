Είναι λίγο μετά τις 9.20 το βράδυ της Πέμπτης. Χούλιγκαν εκτοξεύουν βόμβες μολότοφ στις διμοιρίες των ΜΑΤ έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντη. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας από τους κουκουλοφόρους θα σημαδέψει και θα πετύχει με μια ναυτική φωτοβολίδα, τον 31 ετών αστυνομικό. Η αγωνία των συναδέλφων του αποτυπώνεται στο ηχητικό ντοκουμέντο από τους ασυρμάτους.

Ο διάλογος:



ΚΕΝΤΡΟ ΕΛ.ΑΣ

Πες μου λίγο για τον συνάδελφο έχουμε κάνει το τουρνικέ;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

Το έχουμε φτιάξει το τουρνικέ, έχουν παρασχεθεί οι πρώτες βοήθειες, έχει χαθεί αρκετό αίμα αναγνωρίζεται, για αυτό και να συντομεύει ο σταθμός.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

Χάνει τις αισθήσεις του δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε



ΚΕΝΤΡΟ ΕΛ.ΑΣ

Μας ενημερώνει σε 1 θα είναι εκεί, αυτό μας ενημερώνουν

