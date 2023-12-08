Είναι λίγο μετά τις 9.20 το βράδυ της Πέμπτης. Χούλιγκαν εκτοξεύουν βόμβες μολότοφ στις διμοιρίες των ΜΑΤ έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντη. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας από τους κουκουλοφόρους θα σημαδέψει και θα πετύχει με μια ναυτική φωτοβολίδα, τον 31 ετών αστυνομικό. Η αγωνία των συναδέλφων του αποτυπώνεται στο ηχητικό ντοκουμέντο από τους ασυρμάτους.
Ο διάλογος:
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛ.ΑΣ
Πες μου λίγο για τον συνάδελφο έχουμε κάνει το τουρνικέ;
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
Το έχουμε φτιάξει το τουρνικέ, έχουν παρασχεθεί οι πρώτες βοήθειες, έχει χαθεί αρκετό αίμα αναγνωρίζεται, για αυτό και να συντομεύει ο σταθμός.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
Χάνει τις αισθήσεις του δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛ.ΑΣ
Μας ενημερώνει σε 1 θα είναι εκεί, αυτό μας ενημερώνουν
- Στο «μικροσκόπιο» 150 χούλιγκαν για τη δολοφονική επίθεση στον 31χρονο αστυνομικό στου Ρέντη – Όλα τα σενάρια ανοιχτά για μέτρα στην αυριανή διυπουργική
- Σοβαρός τραυματισμός αστυνομικού: Πάνω από 200 άτομα έχουν αφεθεί ελεύθερα από τους προσαχθέντες
- Βίντεο ντοκουμέντο μετά την οπαδική επίθεση στου Ρέντη: Ασθενοφόρο μεταφέρει τον 31χρονο αστυνομικό
