Κρούσμα Ευλογιάς σε μονάδα εκτροφής προβάτων στην περιοχή της Μαλεσίνας, στη Φθιώτιδα, εντοπίστηκε από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές.

Πιο αναλυτικά η ενημέρωση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Κατόπιν ενημέρωσης από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή, τέθηκε υποψία παρουσίας Ευλογιάς των προβάτων σε εκτροφή προβάτων στην Δημοτική Ενότητα Μαλεσίνης, του Δήμου Λοκρών, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στη συνέχεια έγινε αποστολή δειγμάτων, διενεργήθηκαν εργαστηριακές εξετάσεις στη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών (εθνικό εργαστήριο αναφοράς για τη νόσο) και κατόπιν ολοκλήρωσης αυτών στις 08/12/2023, τα αποτελέσματα ήταν θετικά.

Από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές της Π.Ε. Φθιώτιδας έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του νοσήματος και συγκεκριμένα:

Η ενεργοποίηση του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων και της Εθνικής Ομάδας Ειδικών για την Ευλογιά των προβάτων και των αιγών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων για την αντιμετώπιση του νοσήματος στην Π.Ε. Φθιώτιδας όπως προβλέπει το άρθρο 7 του Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της Ευλογιάς των προβάτων και των αιγών (Απόφαση 258933/05.08.2008 ΦΕΚ Β΄ 1662 18.08.2008).

Τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπει το παραπάνω σχέδιο καθώς και η κείμενη κοινοτική νομοθεσία (Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 687/2020) και συγκεκριμένα:

α) Μέτρα στην μολυσμένη εκμετάλλευση.

β) Μέτρα στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας.

γ) Οριοθέτηση ζωνών Προστασίας και Επιτήρησης γύρω από την μολυσμένη εκτροφή.

δ) Μέτρα στις ανωτέρω ζώνες.

ε) Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας.

Με εντολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη, στην περιοχή που διαπιστώθηκε το κρούσμα, μεταβαίνουν άμεσα ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στρατάκος, ο Γενικός Διευθυντής της Κτηνιατρικής, Μάκης Αλεξανδρόπουλος και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, ώστε σε συνεργασία με τις κτηνιατρικές αρχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, να διασφαλίσουν την εφαρμογή όλων των προβλεπομένων σχεδίων αντιμετώπισης της νόσου καθώς και ότι τηρούνται, στο μέγιστο βαθμό, όλα τα απαιτούμενα μέτρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιός της Ευλογιάς των προβάτων και των αιγών ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ.

