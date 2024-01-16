Στη σύλληψη ενός 38χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας προχώρησε η αστυνομία. Ο δράστης είχε παρενοχλήσιε τουλάχιστον οκτώ γυναίκες, τις οποίες ακολουθούσε στην ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 15-1-2024 στις Αχαρνές, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών, 38χρονος ημεδαπός για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας αναφορικά με άτομο που απογευματινές ώρες της 11-1-2024, προσέγγισε και ακολούθησε νεαρή γυναίκα κατά την έξοδο της από φροντιστήριο στην περιοχή των Αχαρνών και προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών για τον εντοπισμό του.

Μετά από επιτήρηση σε σημεία όπου κινούνταν το ύποπτο άτομο από ανωτέρω αστυνομικούς, εντοπίστηκε εξωτερικά φροντιστηρίου όπου συχνάζουν ανήλικοι μαθητές και ακινητοποιήθηκε.

Από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα, ταυτοποιήθηκε ως δράστης συνολικά οχτώ προσβλητικών πράξεων γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος γυναικών που διέπραξε σε προγενέστερο χρόνο στην ίδια περιοχή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

