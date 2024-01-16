Διαφωνούν οι γιατροί με τη διενέργεια εμβολιασμών έναντι της covid-19 από τα φαρμακεία 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), με επιστολή του προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με το θέμα της διενέργειας εμβολιασμών έναντι της covid-19 από τα φαρμακεία, θέτει σειρά ζητημάτων που έχουν να κάνουν τόσο με την ασφάλεια των εμβολιασμών, όσο και με ζητήματα οικονομικής φύσεως.

Ειδικότερα, ο ΠΙΣ, με αφορμή την υστέρηση των εμβολιασμών πρωτίστως για covid-19, θέτει στον υπουργό τα παρακάτω ζητήματα:

«Η κουλτούρα εμβολιασμού, που οδηγεί στη διαρκή, έγκαιρη και συνεπή εμβολιαστική κάλυψη καλλιεργείται μέσω της σχέσης εμπιστοσύνης ιατρού ασθενούς, κυρίως, και δευτερευόντως, μέσω διαρκών προωθητικών δράσεων στο ευρύ κοινό, σε κατάλληλο χρόνο, με σαφές μήνυμα και επαναληψιμότητα.

Οι εμβολιασμοί για covid-19 έως σήμερα διενεργούνται σε περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας εντός δομών (κρατικών και ιδιωτικών) παρουσία ιατρού και μετά τη λήψη ιστορικού.

Οι πλέον ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού εμβολιάζονται κατ ́οίκον με πρόγραμμα που ατονεί, ενώ θα έπρεπε να ενδυναμωθεί, ανατρέχοντας το μητρώο εμβολιασμένων προς υπενθύμιση παρότρυνση και διενέργεια αναμνηστικής δόσης.

Επιπλέον, μέχρι σήμερα οι εμβολιασμοί για την covid-19 διενεργούνται με μηδενική οικονομική επιβάρυνση για τους εμβολιαζόμενους».

Ο ΠΙΣ αναφέρει ότι «οι σκέψεις που εκφράστηκαν δημοσίως για διενέργεια των εμβολιασμών αυτών, χωρίς τη συμμετοχή του ιατρικού κόσμου και επ' αμοιβή, εκτιμούμε ότι θα φέρουν αποτελέσματα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα, εφόσον υλοποιηθούν» και σημειώνει: «Άλλωστε και μόνο οι προϋποθέσεις ”εκπαίδευσης” προ της διενέργειας εμβολιασμών στα φαρμακεία και νομοθετικής ρύθμισης θα επιδράσουν αρνητικά, καθώς καθίσταται σαφές ότι ”οι νέοι επί της σκηνής χρήζουν πρόβα”, για καθήκοντα που δεν προκύπτουν από το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους και περιλαμβάνουν την εκτίμηση των ασθενών και την αντιμετώπιση τυχόν ατυχών συμβαμάτων».

Προσθέτει ότι «είναι βέβαιο ότι στη χώρα μας οι μόνοι εμβολιασμοί που διενεργούνται απρόσκοπτα και επιτυχώς, ως προς την ευρύτητα και την έγκαιρη διενέργεια, είναι όσοι βρίσκονται στην αποκλειστική ευθύνη των ιατρών. Αλήθεια, που η Πολιτεία παραγνωρίζει από την κατάργηση της συνταγογράφησης του αντιγριπικού εμβολίου το 2022, παρά την αρνητική απόδοση του αντιεπιστημονικού αυτού μέτρου».

Καταλήγει ότι παραμένει στη διάθεση του υπουργού Υγείας ώστε τυχόν σχεδιασμοί να αποδώσουν σύμφωνα με τις επιταγές της επιστήμης, επ ́ ωφελεία των ασθενών, καθώς η πρόληψη πάντοτε υπερέχει της θεραπείας, τόσο στην ιατρική όσο και την πολιτική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.