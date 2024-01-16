Προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου στο ΣτΕ για το Περιβαλλοντικό Τέλος  

Την συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στη διαδικασία προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως προτείνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας - Κ.Ε.Δ.Ε., με σκοπό την ακύρωση της παρακράτησης πόρων λόγω του Περιβαλλοντικού Τέλους (τέλους ταφής) από την Κεντρική Διοίκηση, αποφάσισε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου που συνεδρίασε υπό την Προεδρεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού.

Ειδικότερα, η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε την προσφυγή ακολουθώντας αποφάσεις του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με την οποία θεωρείται αναγκαίος ο νομικός και δικαστικός χειρισμός του θέματος ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αξίζει να επισημανθεί ότι δεν προκαλείται κάποια δαπάνη στον Δήμο Ηρακλείου, δεδομένου ότι τα έξοδα της προσφυγής καλύπτονται από την Κ.Ε.Δ.Ε.. Η πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συναίνεσης και συνεργασίας παρουσία όλων των μελών της και υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου, το μεσημέρι της Τρίτης 16/1/2024 στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ τα θέματα της συνεδρίασης εγκρίθηκαν στο σύνολό τους. Με την έναρξη της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε και η διαδικασία εκλογής Αντιπροέδρου της Επιτροπής, θέση που προορίζεται για Σύμβουλο της αντιπολίτευσης, για την οποία προτάθηκε η Δημοτική Σύμβουλος Αντιγόνη Ανδρεάκη, η οποία και εκλέχθηκε ομόφωνα.

