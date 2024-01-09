Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, το μεσημέρι της Κυριακής, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 17χρονος και 16χρονος οι οποίοι ξυλοκόπησαν 15χρονο σε πλατεία των Αχαρνών, με αφορμή περιστατικό που φέρεται να προηγήθηκε τις προηγούμενες μέρες.

Σύμφωνα με την αστυνομία το βράδυ του Σαββάτου οι δύο ανήλικοι επιτέθηκαν με μπουνιές στον 15χρονο ενώ ταυτόχρονα τραβούσαν βίντεο το οποίο ανάρτησαν σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ύστερα από την καταγγελία του συμβάντος στο Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών, οι ανήλικοι δράστες ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν όπως επίσης και οι μητέρες τους για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Ακόμη, κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο του 16χρονου και απεστάλη για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

