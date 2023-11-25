Αθήνα: Συνελήφθησαν οι «επαγγελματίες...διαρρήκτες» σε πολυτελείς επαύλεις

Μάκης Συνοδινός

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται τα μέλη σπείρας διαρρηκτών που είχαν κάνει τις διαρρήξεις… επάγγελμα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι 5 συλληφθέντες (και 2 ακόμη που αναζητούνται), έβαζαν στο μάτι πολυτελείς επαύλεις στα νότια προάστια και στη Κηφισιά.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους προέκυψε ότι προσέγγιζαν τις οικίες - στόχους, χτυπούσαν επανειλημμένα τα κουδούνια αυτών και όταν αντιλαμβάνονταν ότι οι ένοικοι απουσίαζαν, πραγμάτωναν τις έκνομες ενέργειες τους.

Επιπρόσθετα, στο στάδιο της κατόπτευσης εφόσον διαπίστωναν ότι υπήρχε τοποθετημένο σύστημα συναγερμού ή κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, προέβαιναν στην καταστροφή τους, ώστε να μην ειδοποιηθούν οι ιδιοκτήτες των κατοικιών και μετέπειτα οι Αστυνομικές Αρχές, αλλά και να μην καταγραφούν οι κινήσεις και τα χαρακτηριστικά τους

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση, ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 344.500 ευρώ ενώ θύματα τους είναι πολλοί γνωστοί επιχειρηματίες .

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όπως φαίνεται και στα βίντεο ντοκουμέντα, οι δράστες αφού πήδαγαν τους μαντρότοιχους και εισέρχονταν στις πολυτελείς επαύλεις, κατόπιν παραβίαζαν τις μπαλκονόπορτες ή τις πόρτες των μονοκατοικιών και κυριολεκτικά σήκωναν ότι πολύτιμο έβρισκαν.

Για αρκετούς μήνες είχαν χαρακτηριστεί ως ο φόβος και ο τρόμος των ευκατάστατων ιδιοκτητών καθώς ούτε συναγερμοί ούτε κάμερες ασφαλείας μπορούσαν να τους σταθούν εμπόδιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.