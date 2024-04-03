Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς μικρής έκτασης, σε διαμέρισμα, επί της οδού Αγίου Φανουρίου στο δήμο Αθηναίων.
Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς μικρής έκτασης, σε διαμέρισμα, επί της οδού Αγίου Φανουρίου στο δήμο Αθηναίων. Επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 3, 2024
Πηγή: skai.gr
