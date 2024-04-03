Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Αθήνα

Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα

Πυροσβεστική

Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς μικρής έκτασης, σε διαμέρισμα, επί της οδού Αγίου Φανουρίου στο δήμο Αθηναίων.

Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Τώρα σορός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark