Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς μικρής έκτασης, σε διαμέρισμα, επί της οδού Αγίου Φανουρίου στο δήμο Αθηναίων.

Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

