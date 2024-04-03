Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της γυναικοκτονίας έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων όπου μια 28χρονη κοπέλα έπεσε νεκρή από το χέρι του πρώην συντρόφου της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το ηχητικό που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, εστάλη ατόφιο από χθες, από την ίδια την Αστυνομία στον εισαγγελέα και στον διεξάγοντα την εσωτερική έρευνα εκ μέρους της ΕΛΑΣ.

Ο αστυνομικός του τηλεφωνικού κέντρου που ακούγεται να συνομιλεί με το θύμα έχει απομακρυνθεί από τη θέση του, είναι υπό έρευνα από την ΕΛΑΣ και αντιμέτωπος με ποινικές και διοικητικές ευθύνες, ενώ αντικαθίσταται και ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων.

Υπενθυμίζεται ότι το ηχητικό περιλαμβάνεται, είναι μέρος της δικογραφίας και πως η έρευνα για όλους τους εμπλεκόμενους έχει ξεκινήσει ήδη από χθες.

Ελέγχονται όλοι, ενδελεχώς και στο ΑΤ και στο 100, έχουν ληφθεί καταθέσεις από όλους και μέχρι την Παρασκευή, αφού ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα όλα τα στοιχεία θα σταλούν στον εισαγγελέα, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, προκειμένου να τους καλέσει να απολογηθούν.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της δολοφονίας της 28χρονης

Ο διάλογος του αστυνομικού με την 28χρονη

– Άμεση Δράση

– Ναι, καλησπέρα.

– Γεια σας.

– Βρίσκομαι στο τμήμα Αγίων Αναργύρων και χρειάζομαι κάποιον να μπορέσει να με πάει στο σπίτι μου, γιατί έξω από το σπίτι μου με περιμένει ο πρώην μου, ο οποίος έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα.

– Οπότε να στείλω στο σπίτι σας για τον πρώην σας;

– Ορίστε;

– Να στείλω περιπολικό στο σπίτι σας για τον πρώην;

– Όχι είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Τον είδα να περιμένει έξω από την πόρτα.

– Ωραία, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Θα στείλω άμα θέλετε στο σπίτι σας.

– Ωραία στείλτε στο σπίτι μου.

– Σε ποια οδό;

– Αριστοφάνους…Άγιοι Ανάργυροι.

– Αριστοφάνους…Άγιοι Ανάργυροι.

– Σε πόση ώρα; Σε πόση ώρα θα είναι εκεί;

– Δεν γνωρίζω σε πόση ώρα.

– Ωραία. Και εγώ τι πρέπει να κάνω; Να περιμένω στο τμήμα ή να ξεκινήσω να πηγαίνω προς τα εκεί;

– Του έχετε κάνει μήνυση;

– Όχι.

– Οπότε…Λοιπόν…αυτός τι κάνει; Περιμένει για κάποιον λόγο;

– Περιμένει για να μου…για να με εκδικηθεί δεν ξέρω. Να με χτυπήσει. Και χθες είχε έλθει και δεν το τραβήξαμε τόσο.

– Το όνομα σας;

– Γρίβα Κυριακή.

– Γρίβα Κυριακή. Οπότε αναμένει έξωθεν της οικίας της ο πρώην σύντροφός της με σκοπό…να σας ασκήσει βία έτσι;

– Ναι.

– Με σκοπό να της ασκήσει βία. Σε πόση ώρα θα είστε περίπου εκεί; Να γράψω; Θέλετε;

– Ε, δίπλα είμαι. Δίπλα είμαι. Σε δύο λεπτά θα είμαι εκεί εγώ.

– Βρίσκεται πλησίον. Βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω;

– Τώρα ναι, αλλά είμαι με αυτοκίνητο με έναν φίλο μου και θέλουμε να πάμε σπίτι.

– Βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα.

– Εεεε…χάνομαι.

– Έχει έρθει εδώ.

– Ο πρώην;

– Ναι, είναι εδώ.

– Οπότε να το στείλω στο αστυνομικό τμήμα;

– Ναι…

– Την σκότωσε. Την σκότωσε. Την σκοτώνει.

– Την σκότωσε. Ένα ασθενοφόρο γρήγορα.

– Με ακούτε;

Ακούστε το ηχητικό ντοκουμέντο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή του ηχητικού: MEGA

Πηγή: skai.gr

