«Το περιπολικό δεν είναι ταξί κυρία μου» είναι η απάντηση που φέρεται να έλαβε η 28χρονη Κυριακή από την Άμεση Δράση λίγο πριν πέσει θύμα δολοφονίας από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Ήταν εκείνη τη στιγμή που η άτυχη κοπέλα βγαίνοντας από το τμήμα πήρε τηλέφωνο την Άμεση Δράση για να ζητήσει περιπολικό να την συνοδεύσει στο σπίτι της, ενώ είχε ήδη δηλώσει ότι φοβόταν για τη ζωή της. Λίγο αργότερα δέχτηκε την επίθεση του 39χρονου πρώην συντρόφου της πέφτοντας νεκρή.

Ο διάλογος της 28χρονης με την Άμεση δράση και η έκκλησή της για βοήθεια.

– Άμεση Δράση

– Ναι, καλησπέρα.

– Γεια σας.

– Βρίσκομαι στο τμήμα Αγίων Αναργύρων και χρειάζομαι κάποιον να μπορέσει να με πάει στο σπίτι μου, γιατί έξω από το σπίτι μου με περιμένει ο πρώην μου, ο οποίος έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα.

– Οπότε να στείλω στο σπίτι σας για τον πρώην σας;

– Ορίστε;

– Να στείλω περιπολικό στο σπίτι σας για τον πρώην;

– Όχι είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Τον είδα να περιμένει έξω από την πόρτα.

– Ωραία, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Θα στείλω άμα θέλετε στο σπίτι σας.

– Ωραία στείλτε στο σπίτι μου.

– Σε ποια οδό;

– Αριστοφάνους…Άγιοι Ανάργυροι.

– Αριστοφάνους…Άγιοι Ανάργυροι.

– Σε πόση ώρα; Σε πόση ώρα θα είναι εκεί;

– Δεν γνωρίζω σε πόση ώρα.

– Ωραία. Και εγώ τι πρέπει να κάνω; Να περιμένω στο τμήμα ή να ξεκινήσω να πηγαίνω προς τα εκεί;

– Του έχετε κάνει μήνυση;

– Όχι.

– Οπότε…Λοιπόν…αυτός τι κάνει; Περιμένει για κάποιον λόγο;

– Περιμένει για να μου…για να με εκδικηθεί δεν ξέρω. Να με χτυπήσει. Και χθες είχε έλθει και δεν το τραβήξαμε τόσο.

– Το όνομα σας;

– Γρίβα Κυριακή.

– Γρίβα Κυριακή. Οπότε αναμένει έξωθεν της οικίας της ο πρώην σύντροφός της με σκοπό…να σας ασκήσει βία έτσι;

– Ναι.

– Με σκοπό να της ασκήσει βία. Σε πόση ώρα θα είστε περίπου εκεί; Να γράψω; Θέλετε;

– Ε, δίπλα είμαι. Δίπλα είμαι. Σε δύο λεπτά θα είμαι εκεί εγώ.

– Βρίσκεται πλησίον. Βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω;

– Τώρα ναι, αλλά είμαι με αυτοκίνητο με έναν φίλο μου και θέλουμε να πάμε σπίτι.

– Βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα.

– Εεεε…χάνομαι.

– Έχει έρθει εδώ.

– Ο πρώην;

– Ναι, είναι εδώ.

– Οπότε να το στείλω στο αστυνομικό τμήμα;

– Ναι…

– Την σκότωσε. Την σκότωσε. Την σκοτώνει.

– Την σκότωσε. Ένα ασθενοφόρο γρήγορα.

– Με ακούτε;

Ακούστε τον διάλογο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή ηχητικού: MEGA

Βίντεο - ντοκουμέντο από το μοιραίο βράδυ

Την ίδια ώρα, βίντεο λίγα λεπτά πριν από το έγκλημα, δείχνει τον δράστη να της έχει στήσει καρτέρι καθώς πηγαίνει με το μηχανάκι έξω από το σπίτι της.

Το βίντεο είναι τραβηγμένο λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ από κάμερα της πολυκατοικίας, όπου διέμενε η 28χρονη. Μόλις η κοπέλα αντιλήφθηκε την παρουσία του αποφάσισε να πάει στο αστυνομικό τμήμα, για να ζητήσει προστασία. Εκείνος την ακολούθησε μέχρι εκεί και την σκότωσε με μαχαίρι στην πλάτη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

