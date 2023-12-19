Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Μαντινείας Αλέξανδρος

Εκοιμήθη σήμερα, Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023, ο Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος, σε ηλικία 87 ετών. Ο Σεβασμιώτατος άφησε την τελευταία του πνοή, μετά από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό.

Ο Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1936 στο χωριό Πάπαρης Αρκαδίας. Αποφοίτησε από την Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου και κατόπιν φοίτησε στη Θεολογική Σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών.

Ήταν επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ορθόδοξη Θεολογία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εξελέγη Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου τον Μάιο του 1984.

Το 1985 προχώρησε στην ίδρυση Ιερατικής Επιμορφωτικής Σχολής στην Ναύπακτο για την εκπαίδευση νέων κληρικών, ενώ κατά το ίδιο έτος άρχισε να εκδίδεται υπό την διεύθυνση του το εκκλησιαστικό περιοδικό «Εκκλησιαστική Ναυς».

Το 1986 προχώρησε στην ίδρυση Σχολής Βυζαντινής Μουσικής στην Ναύπακτο, υπό την εποπτεία της Μητρόπολης.

Επί των ημερών του, επίσης, στη Ναύπακτο, οργανώθηκε Διορθόδοξο Συνέδριο με τη συμμετοχή των Αυτοκέφαλων Εκκλησιών Αλεξανδρείας, Ρουμανίας, Ρωσίας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Πράγας και υπό τη γενική εποπτεία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Σεραφείμ.

Τον Ιανουάριο του 1995 εξελέγη Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας. Η ενθρόνισή του τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως, στις 26 Φεβρουαρίου 1995.

Το 2016 ήταν μέλος της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Πανορθόδοξη Σύνοδο της Κρήτης. Έχει συγγράψει την «Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας», έκδοση Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών.

Η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κυρού Αλεξάνδρου θα ψαλεί την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023 στις 11 π.μ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Τοποτηρητής της χηρευούσης Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας ορίσθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιος.

Πηγή: skai.gr

