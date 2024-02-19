Λογαριασμός
Νεκρός άνδρας πάνω σε στύλο υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ

Εικάζεται από τις αρχές ότι προσπάθησε να κλέψει καλώδια ή τον μετασχηματιστή.

Πυροσβεστικό

Ένας άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε νεκρός πάνω σε στύλο υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ στο Παλαιό Φάληρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 3 τα ξημερώματα οι γείτονες άκουσαν εκρήξεις από τον μετασχηματιστή και κάλεσαν την Πυροσβεστική, η οποία φτάνοντας στο σημείο διέκρινε ότι κοντά στα καλώδια βρίσκεται ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του.

Εικάζεται από τις αρχές ότι προσπάθησε να κλέψει καλώδια ή τον μετασχηματιστή.

