Νεκρός άνδρας πάνω σε στύλο υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ

Ένας άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε νεκρός πάνω σε στύλο υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ στο Παλαιό Φάληρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 3 τα ξημερώματα οι γείτονες άκουσαν εκρήξεις από τον μετασχηματιστή και κάλεσαν την Πυροσβεστική, η οποία φτάνοντας στο σημείο διέκρινε ότι κοντά στα καλώδια βρίσκεται ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του.

Εικάζεται από τις αρχές ότι προσπάθησε να κλέψει καλώδια ή τον μετασχηματιστή.

Πηγή: skai.gr

