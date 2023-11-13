Συνάντηση των αρχηγών ΓΕΕΘΑ Ελλάδας κι Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο Ντουμπάι

Συνάντηση με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Lieutenant General Eisa Al Mazrouei είχε σήμερα ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, στο Ντουμπάι, το οποίο επισκέπτεται με την ευκαιρία της διεθνους αεροπορικής έκθεσης DUBAI-AIRSHOW 2023, που θα διαρκέσει έως τις 17 Νοεμβρίου.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο "Χ" ότι αντικείμενο της συζήτησης μεταξύ των δύο πλευρών ήταν οι «γεωστρατηγικές προκλήσεις & κίνδυνοι εξ αιτίας των πολέμων στην Ουκρανία και στο Ισραήλ και οι ευρύτερες δυνητικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή».

Παράλληλα τόνισε ότι «οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναβαθμίζονται και η στρατιωτική συνεργασία εμβαθύνεται διαρκώς. Οι επόμενες κοινές δράσεις είναι ήδη έτοιμες με στόχο την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή».

Στη συνέχεια τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ υποδέχθηκαν ο πρωθυπουργός Sheikh Μohammed bin Rashid Al Maktoum και ο πρίγκιπας του 'Αμπου Ντάμπι Mohamed bin Zayed Al Nahyan, κατά την διάρκεια της τελετής έναρξης της διεθνούς αεροπορικής έκθεσης.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο "X": «Εντυπωσιακή έκθεση στον τομέα της αεροδιαστημικής με όλα τα εκθέματα τελευταίας τεχνολογίας. Συγχαρητήρια στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία και στις ελληνικές εταιρείες για την παρουσία τους στην έκθεση!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

