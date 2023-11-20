Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις διασφαλίζουν απόλυτα την εθνική κυριαρχία»

«Σε μία χρονική περίοδο μεγάλης αστάθειας, σφοδρών συγκρούσεων και έντονων διεθνών ανακατατάξεων, σε μία χρονική συγκυρία που ο αγώνας "υπέρ βωμών και εστιών" καθίσταται υπαρξιακός για ολόκληρα έθνη, ο αμυντικός πυλώνας του δικού μας έθνους, το σκληρό κέλυφος της πατρίδας μας, οι Ένοπλες Δυνάμεις της, διασφαλίζουν απόλυτα την εθνική κυριαρχία, υψώνοντας τείχη ισχυρής αποτροπής σε ξηρά, θάλασσα και αέρα απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή, όντας έτοιμες από πάντα και για πάντα να επιβάλουν τη βούληση του έθνους αν η περίσταση το απαιτήσει», διαβεβαιώνει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, στην ημερήσια διαταγή του με την ευκαιρία του αυριανού εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, που συμπίπτει με τα Εισόδια της Θεοτόκου, προστάτιδός τους.

«Είμαστε έτοιμοι και αντικρίζουμε τη μοίρα μας κατάματα, με πίστη αλλά και με αποφασιστικότητα, με θάρρος και με σύνεση, παραμένοντας ακλόνητοι στις θέσεις μας επί των επάλξεων, έτοιμοι να τιμήσουμε τα όπλα τα ιερά, όπως περιμένει και απαιτεί από εμάς η ιστορία, το έθνος και οι πρόγονοί μας, αλλά και ο ελληνικός λαός, ώστε όποτε χρειαστεί να προστατεύσουμε την πατρίδα», προσθέτει.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφέρεται διεξοδικά στην προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων στους αγώνες του έθνους για την επιβίωση και την ευημερία του -από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τη νεότερη ιστορία του (σ.σ. με τελευταία αναφορά το γεγονός ότι «υπερασπιστήκαμε με το αίμα μας, το όμαιμον, το ομόγλωσσον, το ομόδοξον και το ομότροπον» στην μαρτυρική Κύπρο)- επισημαίνοντας ότι «είναι ανεκτίμητη, διαρκής και αέναη μεταφραζόμενη σε αιματηρούς αγώνες, ανείπωτες θυσίες και στιγμές μεγαλείου και δόξας που διαμόρφωσαν μια παράδοση πολεμικής αρετής με ανυπέρβλητο ιστορικό βάθος και μεγαλειώδες μέγεθος».

«Είμαστε περήφανοι γι' αυτούς (σ.σ. τους Έλληνες πολεμιστές) και στις καλές και στις κακές στιγμές της ιστορίας. Είμαστε περήφανοι γι' αυτούς γιατί εξ αιτίας αυτών υπάρχουμε εμείς σήμερα. Είμαστε ευλογημένοι που στηριζόμεθα σε τέτοιες ηρωικές παραδόσεις και παρακαταθήκες, που μπορούμε να πιούμε και να ξεδιψάσουμε από τέτοια μεθυστικά νάματα. Οι προκάτοχοί μας εν όπλοις, όταν ήρθε η ώρα και η ιστορική στιγμή, συνέτριψαν ιδεολογήματα και αναθεωρητισμούς, τσάκισαν ολόκληρες αυτοκρατορίες, κατέπληξαν την ανθρωπότητα με την ανδρεία τους κι έκαναν τη λέξη "Έλληνας" συνώνυμο της αυταπάρνησης και της τόλμης και του αγώνα "υπέρ βωμών και εστιών". Οι αγώνες που έδωσαν τότε φωτίζουν καθαρά ξεκάθαρα τη Λεωφόρο της Τιμής και του Χρέους που πρέπει και είμαστε υποχρεωμένοι να βαδίσουμε, αν το κάλεσμα της ιστορίας το ορίσει έτσι», τονίζει ο κ. Φλώρος.

«Το έργο που παράγουν οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι ανυπέρβλητο, είναι μοναδικό. Είναι έργο που γεννά και προσφέρει το αγαθό της εθνικής ασφάλειας έναντι εξωτερικών απειλών. Είναι έργο άρρηκτα συνδεδεμένο και συνυφασμένο με την ελευθερία, την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια της Ελλάδος και του κάθε Έλληνα πολίτη», υπογραμμίζει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Όσον αφορά τα πεπραγμένα της τελευταίας τετραετίας σημειώνει:

- Την απόκτηση νέων οπλικών συστημάτων, διασφαλίζοντας και εκσυγχρονίζοντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό αυτά που ήδη έχουμε.

- Την ορθολογική αναδιοργάνωση των δομών μας.

- Την αναβάθμιση των υποδομών μας σε περιοχές αυξημένης στρατηγικής σημασίας, όπως είναι η Κρήτη και η Αλεξανδρούπολη, με σχεδιασμό νέων ναυστάθμων και πολεμικών αεροδρομίων.

- Την πρόσληψη στελεχών.

- Την αναβάθμιση των υφιστάμενων και την οικοδόμηση νέων συμμαχιών και εταιρικών σχέσεων σε επίπεδο αμυντικής διπλωματίας, με σχεδόν όλους τους Βαλκάνιους γείτονές μας, αλλά και με σημαντικές αραβικές χώρες, όπως και με το Ισραήλ, φυσικά και βεβαίως με τους στρατηγικούς εταίρους μας, τις ΗΠΑ και τη Γαλλία.

- Την κοινωνική προσφορά τους λέγοντας χαρακτηριαστικά ότι «όπου και όποτε μας χρειάστηκε η πατρίδα, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες και τη φύση των γεγονότων, είμασταν, είμαστε και θα είμαστε εκεί».

«Αξιωματικοί, ανθυπασπιστές, υπαξιωματικοί, στρατιώτες, ναύτες, σμηνίτες, εθνοφύλακες και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτή ακριβώς είναι η παρακαταθήκη μας, αυτή ακριβώς είναι η ιερή κληρονομιά μας, αυτή ακριβώς είναι η μοίρα μας. Να είμαστε οι ακοίμητοι φρουροί της πατρίδος και του έθνους», καταλήγει ο κ. Φλώρος

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.