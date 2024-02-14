Σε λειτουργία από σήμερα τίθεται ο νέος επίσημος ιστότοπος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr).

Στο επίκεντρο του ανασχεδιασμού, που ακολουθεί τη νέα οπτική ταυτότητα της ΑΑΔΕ, βρίσκεται η ευκολία πλοήγησης του χρήστη, προκειμένου να είναι γρήγορα προσβάσιμο το περιεχόμενο που αναζητούν οι επισκέπτες. Οι πληροφορίες έχουν ενταχθεί στο νέο κεντρικό menu σε θεματικές κατηγορίες, με άξονα την εξυπηρέτηση των πολιτών και επιχειρήσεων, την επίκαιρη ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις στη νομοθεσία, τα Τελωνεία, το Γενικό Χημείο και τα Διεθνή θέματα, καθώς και την παρακολούθηση του έργου της ΑΑΔΕ.

Επιπλέον, στον νέο ιστότοπο της ΑΑΔΕ έχει δημιουργηθεί νέα θεματική ενότητα αφιερωμένη στους Ομογενείς και τους Κατοίκους Εξωτερικού που μπορεί να αποτελέσει βασικό κόμβο για την ενημέρωσή τους σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα. Οι ψηφιακές υπηρεσίες της πύλης myAADE είναι διαθέσιμες στην αρχική σελίδα του νέου ιστότοπου μέσω φιλικής διεπαφής και νέα δυνατότητα αναζήτησης.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ανασχεδιασμένου επίσημου ιστότοπου είναι:

Μοντέρνος και φιλικός προς τον χρήστη σχεδιασμός για ευκολότερη πλοήγηση

Δίγλωσσο περιεχόμενο (ελληνικά και αγγλικά)

Συνεχής επικαιροποίηση και ανάδειξη των σημαντικών ενημερώσεων με διακριτή αναφορά στις σημαντικές προθεσμίες

O Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε σχετικά: «Παραμένοντας συνεπείς στον προγραμματισμό μας σήμερα εγκαινιάζουμε τον νέο μας ιστότοπο. Ο σύγχρονος σχεδιασμός, η βελτιωμένη παρουσίαση του περιεχομένου και η ειδική ενότητα για τους ομογενείς και κατοίκους εξωτερικού, αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας να παρέχουμε μια φιλόξενη διαδικτυακή εμπειρία για όλους τους επισκέπτες του site στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».

