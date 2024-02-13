Του Γιάννη Ανυφαντή

Τις απαιτούμενες υπογραφές για την κατάθεση πρότασης ονομαστικής ψηφοφορίας για το νομοσχέδιο που αφορά την ισότητα στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών συγκέντρωσαν ΝΙΚΗ και ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ.

Τα δύο κόμματα αναμένεται αύριο το πρωί να καταθέσουν το σχετικό αίτημα στην ολομέλεια, κατά την έναρξη της διήμερης διαδικασίας, καθώς συγκέντρωσαν συνολικά 21 υπογραφές, με την πρόταση να απαιτεί τουλάχιστον 15 προκειμένου να υποβληθεί. Τη συζήτηση για την πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας επί του επίμαχου νομοσχεδίου είχε ανοίξει την περασμένη εβδομάδα ο Κυριάκος Βελόπουλος, απευθύνοντας κάλεσμα σε όσα κόμματα ήταν αντίθετα με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών να υπογράψουν κοινό αίτημα.

Μετά την σκληρή αντιπαράθεση εντός της ολομέλειας, μεταξύ του Δημήτρη Νατσιού και του Κωνσταντίνου Χήτα από την Ελληνική Λύση, οι Σπαρτιάτες σήκωσαν το γάντι που τους πέταξε το κόμμα της Νίκης και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να είναι έτοιμο το κείμενο της ονομαστικής ψηφοφορία, χωρίς όμως τις υπογραφές της Ελληνικής Λύσης.

Το αίτημα περιλαμβάνει συνολικά 21 υπογραφές, των 10 βουλευτών της Νίκης, των 10 των Σπαρτιατών και εκείνη του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου. Το κείμενο ζητά τη διενέργεια ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και του συνόλου των άρθρων του νομοσχεδίου με την πρώτη υπογραφή να είναι αυτή του κ. Δημήτρη Νατσιού και δεύτερη εκείνη του Βασίλη Στίγκα.

