Η αξέχαστη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου Σπεράντζα Βρανά γεννήθηκε - σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΗ - σαν σήμερα, 6 Φεβρουαρίου 1928 (κατά άλλους 1926 ή 1932) και το πραγματικό της ονοματεπώνυμο ήταν Ελπίδα Χωματιανού.

Η Φίνος Φιλμ, με αφορμή τη σημερινή ημέρα, δημοσίευσε ένα βίντεο αφιέρωμα για την μπριόζα και «σεξι μαγκιόρα» Σπεράντζα Βρανά, με πλάνα από τις ταινίες της.

Στη λεζάντα γράφει: «Είχε την αυτοπεποίθηση ότι μόνη της θα καταφέρει τα πάντα. Με άπλετο μπρίο, νάζι και τσαχπινιά κατέκτησε από την πρώτη της κιόλας εμφάνιση στο θέατρο τους πάντες και μετατράπηκε αβίαστα στον επιθεωρησιακό τύπο της «σέξι μαγκιόρας». Ξετύλιξε το ταλέντο της και στον κινηματογράφο, με πρώτη της εμφάνιση στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Έλα στο Θείο» (1950) πλάι στον Νίκο Σταυρίδη, ενώ αξέχαστη έχει μείνει η σκηνή που τραγουδάει και χορεύει το «Μάμπο το Μπραζιλιέρο» στην ταινία «Η Ωραία των Αθηνών». Αυτή ήταν η Σπεράντζα Βρανά που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1928 στο Μεσολόγγι ως Ελπίδα Χωματιανού. Ένα κορίτσι που με θράσος και τσαγανό μετέτρεψε τις δυσκολίες σε ευκαιρίες και έγινε η Σπεράντζα της καρδιάς μας».



Πηγή: skai.gr

