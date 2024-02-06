Εκατοντάδες αγρότες πεζοί έκλεισαν συμβολικά την εθνική οδό στο ύψος του κόμβου της Νίκαιας

Αμέσως μετά το πέρας της πανελλαδικής σύσκεψης στη Νίκαια, πλήθος αγροτών μετακινήθηκαν προς τον παρακείμενο κόμβο της εθνικής οδού με στόχο να πραγματοποιήσουν πεζοί συμβολικοί κατάληψη.

Απέναντί τους βρήκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ΜΑΤ, ενώ μετά από διαπραγμάτευση αποφασίστηκε να τους επιτραπεί να πραγματοποιήσουν την κινητοποίησή τους για περίπου μισή ώρα, αφότου γίνουν οι απαραίτητες τροχονομικές ρυθμίσεις για την παράκαμψη της κυκλοφορίας.

Νωρίτερα, σε μία σύσκεψη με αρκετή ένταση από πλευράς ομιλητών, αποφασίστηκε κλιμάκωση του αγώνα με δίωρους αποκλεισμούς στις εθνικές οδούς και απόβαση στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα. Στη σύσκεψη συμμετείχαν 55 μπλόκα και 70 αγροτικοί συνεταιρισμοί απ’ όλη τη χώρα.

