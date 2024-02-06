Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 23χρονος φοιτητής για σεξουαλική παρενόχληση 15χρονου

Ποινή φυλάκισης πέντε μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σ’ έναν 23χρονο φοιτητή για την σεξουαλική παρενόχληση ενός 15χρονου, μέσω Ίντερνετ.

Κρίθηκε ένοχος για προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, μέσω διαδικτύου, σε βάρος ανήλικου ενώ του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό πρότερου σύννομου βίου.

Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση του 23χρονου να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής.

«Με ενημέρωσε ο γιος μου ότι υπάρχει μια συνομιλία στο messenger που τον έφερε σε δύσκολη θέση και τον έκανε να νιώθει τρομαγμένος. Διάβασα τις συνομιλίες και κατάλαβα που ακριβώς το πήγαινε ο κατηγορούμενος . Στην αρχή του μιλούσε για το χόμπι του, για τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ και μετά προσπαθούσε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Του έλεγε να συναντηθούν, να πάνε μια βόλτα. Για μένα είναι ξεκάθαρα προσπάθεια αποπλάνησης ανηλίκου για να προβεί σε γενετήσιες πράξεις» κατέθεσε η μητέρα του 15χρονου που έκανε τη σχετική καταγγελία.

«Σπουδάζω, βρίσκομαι στο 4ο έτος. Πηγαίνω στη σχολή μόνο για να δώσω μαθήματα. Δουλεύω σε κατάστημα ψιλικών. Συμμετέχω σε ένα γκρουπ για τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ. Τον γνώρισα μέσω της εφαρμογής και ξεκινήσαμε να μιλάμε. Πίστευα ότι ήταν μεγαλύτερος, 17, 18 ετών. Δεν είχα σκοπό να προχωρήσω σε σεξουαλική πράξη. Ήθελα μόνο να του χαϊδέψω τα πόδια. Λυπάμαι πολύ. Δεν έχει ξανά γίνει κάτι τέτοιο. Όταν κατάλαβα ότι θύμωσε (σ.σ. ο 15χρονος) σκόπευα να το σταματήσω».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το συμβάν έγινε στις 2 Φεβρουαρίου. Ο 23χρονος συνελήφθη έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου – Αναλήψεως το απόγευμα της ίδιας μέρας.

Ο εισαγγελέας άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, μέσω διαδικτύου, σε βάρος ανήλικου.

Προηγήθηκε καταγγελία της μητέρας του ανηλίκου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία ο 23χρονος μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ανταλλαγής περίπου 370 μηνυμάτων ανέπτυξε επικοινωνία με το γιο της και προσπάθησε να τον πείσει να συναντηθούν δια ζώσης προσβάλλοντας την τιμή του κατ’ εξακολούθηση με προτάσεις που αφορούσαν σε γενετήσιες πράξεις.

