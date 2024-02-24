Διαθέσιμη είναι πλέον η φαρμακευτική κάνναβη στην Ελλάδα.

Η 'Αννα, μητέρα τριών παιδιών που ζει στην Αθήνα, θα περάσει τις επόμενες ημέρες την πόρτα του φαρμακείου για να εκτελέσει μια από τις πρώτες- πιθανότατα την πρώτη συνταγή στη χώρα μας, για την χορήγηση κάνναβης για ιατρική - φαρμακευτική χρήση.

Η 'Αννα Παγκά είναι 60 ετών και έλαβε στις 15 Φεβρουαρίου -με μεγάλη ανακούφιση, όπως λέει η ίδια στο ΑΠΕ -ΜΠΕ, το μήνυμα από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης , το οποίο αφορούσε το σκεύασμα φαρμακευτικής κάνναβης που της έγραψε η γιατρός της με στόχο να συνεχίσει την θεραπεία για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου που οφείλεται σε ψωριασική αρθρίτιδα.

Ποιός μπορεί να συνταγογραφεί και με ποιες ενδείξεις

Δικαίωμα αρχικής συνταγογράφησης για την φαρμακευτική κάνναβη έχουν σήμερα στη χώρα μας οι αναισθησιολόγοι, οι νευρολόγοι, οι παθολόγοι- ογκολόγοι, οι παθολόγοι λοιμωξιολόγοι οι παθολόγοι- ρευματολόγοι.

Η συνταγή μπορεί να επαναληφθεί από γιατρό άλλης ειδικότητας για 6 μήνες, αλλά στη συνέχεια χρειάζεται επαναξιολόγηση της θεραπείας από ειδικό.

Όσον αφορά τις διεθνώς αναγνωρισμένες ενδείξεις χρήσης που αναγράφονται και στο ελληνικό "φύλλο οδηγιών χρήσης" της Δ9-THC , αυτές περιλαμβάνουν :

1. Τη ναυτία και τον έμετο που οφείλονται σε χημειοθεραπεία για τον καρκίνο ή τη νόσο HIV/AIDS.

2. Τον πόνο και τη σπαστικότητα στη σκλήρυνση κατά πλάκας.

3. Τον ανθεκτικό πόνο που δεν ανταποκρίνεται σε άλλες διαθέσιμες θεραπείες ή όταν οι διαθέσιμες θεραπείες δεν γίνονται καλά ανεκτές από τον ασθενή,

4. Ως διεγερτικό της όρεξης σε ασθενείς που λαμβάνουν φροντίδα για το τέλος της ζωής τους (παρηγορική/ανακουφιστική φροντίδα).

Τι είναι τα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης

Αξίζει να σημειωθεί πως η συνταγογράφιση της φαρμακευτικής κάνναβης δεν είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνεται με ελαφρά τη καρδία, καθώς απαιτεί ο γιατρός να είναι πολύ καλός γνωστής του αντικειμένου και εκπαιδευμένος σε αυτό.

Η πρόεδρος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας για τα Κανναβινοειδή, κα Καραναστάση εξηγεί στο ΑΠΕ - ΜΠΕ : «Το φυτό της κάνναβης είναι ένα, η Cannabis sativa L. Όπως όλα τα φυτά, έχει διάφορα είδη, τα οποία έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, αλλά και αρκετές διαφορές. Μεταξύ των χαρακτηριστικών που τα διαφοροποιούν είναι και η περιεκτικότητα των ανθών στην ψυχοδραστική ουσία Δ9- τετραϋδροκανναβινόλη, Δ9-THC. Όταν μιλάμε για ιατρική ή φαρμακευτική κάνναβη, εννοούμε τα προϊόντα που προέρχονται από φυτά με περιεκτικτικότητα των ανθών σε Δ9-THC μεγαλύτερη από 0,2%»

Όμως όπως επισημαίνει η ίδια, στην πραγματικότητα αυτό αποτελεί υπεραπλούστευση, καθότι το φυτό περιέχει αφθονία δραστικών ουσιών -πάνω από 140 που χημικά κατατάσσονται στα κανναβινοειδή, αλλά και άφθονα τερπενοειδή, φλαβονοειδή κ.ά.

«Όλες αυτές οι ουσίες είναι φαρμακολογικά ενεργές, και κατά συνέπεια η κάνναβη είναι ένα φυτό με πολλές χρήσεις, μεταξύ των οποίων είναι και οι ιατρικές, και όχι ένα φυτό που μπορεί να είναι ιατρικό ή μη. Εξ ου και η φράση "τελικά φαρμακευτικά προϊόντα κάνναβης" και όχι "τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης"» δηλώνει.

«Να σημειωθεί για μια ακόμη φορά ότι όλα αυτά αφορούν τα προϊόντα που περιέχουν Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη σε ποσοστό άνω του 0,2%. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι ακόμα και προϊόντα που περιέχουν μικρότερη ποσότητα, και δεν απαιτείται η συνταγογράφησή τους, είναι φαρμακολογικά δραστικά, και συνεπώς δεν θα πρέπει να λαμβάνονται χωρίς επίβλεψη από κάποιον επαγγελματία υγείας με σχετική εκπαίδευση» επισημαίνει, κα Καραναστάση, η οποία εκφράζει την ελπίδα να θεσπιστούν κριτήρια στη συνταγογράφηση που δεν θα επιτρέπουν την αλόγιστη χρήση.

«Οι ασθενείς όμως λαμβάνουν κάνναβη για πολλές άλλες παθήσεις, από τον καρκίνο μέχρι τη διαταραχή μετατραυματικού στρες και τα ρευματικά νοσήματα μέχρι το γλαύκωμα. Και φυσικά δεν λαμβάνουν μόνο αυτό που καλείται ιατρική κάνναβη, δηλαδή Δ9-THC, αλλά και τα υπόλοιπα κανναβινοειδή, όπως η κανναβιδιόλη (CBD), που δεν κατατάσσεται στις ουσίες ελεγχόμενης συνταγογράφησης. Και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι διαφορετικοί συνδυασμοί κανναβινοειδών, αλλά και τερπενοειδών και φλαβονοειδών, μπορεί να έχουν διαφορετική δράση στον οργανισμό», καταλήγει η κα Καραναστάση.

Πού μπορούν να εφαρμοστούν οι θεραπείες φαρμακευτικής κάνναβης

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η περίπτωση της 'Αννας και κάθε ασθενούς είναι μοναδική και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται από τον εκάστοτε θεράποντα γιατρό. Δεν σημαίνει πως ό,τι λειτουργεί στον έναν λειτουργεί και σε όλους.

«Υπάρχουν ασθενείς που ζητούν η θεραπεία με κανναβινοειδή να είναι η πρώτη τους επιλογή. Ωστόσο, επειδή όσο μελετάμε το φυτό και τα προϊόντα του τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι ακόμα γνωρίζουμε πολύ λίγα για τις δράσεις του, τα κανναβινοειδή δεν ανήκουν στις θεραπείες πρώτης γραμμής. Οι ειδικοί διαφωνούν αναφορικά με τη χρήση των κανναβινοειδών, κυρίως ως προς τον τρόπο με τον οποίο τροποποιούν το ενδοκανναβινοειδές μας σύστημα.

Η θεραπεία με (φυτο)κανναβινοειδή μπορεί να έχει συνεργική ή ανταγωνιστική ή αθροιστική ή ανασταλτική δράση όταν συνδυάζεται με άλλες θεραπείες, βιολογικές ή μη, ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της πάθησης. Ούτε χρησιμοποιείται όμως μόνο όταν οι άλλες θεραπείες έχουν αποτύχει. Χρειάζεται πάντα εξατομίκευση - δεν είναι όλες οι ασθένειες ούτε όλοι οι ασθενείς το ίδιο», εξηγεί η κα Καραναστάση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

