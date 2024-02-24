Λογαριασμός
Τρελή πορεία τρακτέρ στο κέντρο της Λαμίας σκόρπισε τον πανικό (φωτογραφίες) 

Ένας τεράστιος γεωργικός ελκυστήρας χωρίς πινακίδες «ξήλωσε» καθρέπτες αυτοκινήτων - Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο

Ένα απίστευτο ατύχημα με «πρωταγωνιστή» οδηγό τρακτέρ έγινε το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Λαμίας. 

Ένας τεράστιος γεωργικός ελκυστήρας - χωρίς πινακίδες – κινούνταν στο κέντρο με αρκετή ταχύτητα και αστυνομικοί της ΔΙΑΣ στο ύψος της πλατείας Διάκου, του έκαναν νόημα για έλεγχο, χωρίς ο οδηγός του να συμμορφωθεί. 

Μάλιστα συνέχισε να κινείται γρήγορα περνώντας ξυστά από τα ταξί που ήταν στην πιάτσα και στη συνέχεια κινήθηκε για την οδό Βενιζέλου.
 
Εκεί «μάζεψε» δύο αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα, από τα οποία ξήλωσε τους καθρέφτες.

Σε εκείνο το σημείο το μεγάλο τρακτέρ ουσιαστικά «σφήνωσε» και οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ βρήκαν την ευκαιρία να τον ακινητοποιήσουν και να πάρουν τα κλειδιά.

Ο οδηγός του τρακτέρ οδηγήθηκε στο τμήμα, ενώ στο σημείο έφτασε και πλήρωμα της τροχαίας ώστε να βεβαιώσουν και τις υλικές ζημιές.

Να σημειωθεί ότι μέσα στα δύο αυτοκίνητα υπήρχε και κόσμος, μάλιστα στο πρώτο από αυτά ήταν ένα ζευγάρι με το μικρό τους παιδί.
 

Πηγή: lamiareport.gr

