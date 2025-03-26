Άρειος Πάγος: Η ελευθερία της γνώμης κάθε δικαστή και εισαγγελέα δεν πρέπει να συγχέεται με το ανέλεγκτο

«Πρέπει να καταστεί σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι η ελευθερία της γνώμης κάθε δικαστή και εισαγγελέα κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ανεξαρτήτως βαθμού, είναι θεμελιώδες στοιχείο της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας του, η οποία όμως δεν μπορεί και δεν πρέπει να συγχέεται με το ανέλεγκτο».

Αυτά τονίζει ο αρεοπαγίτης Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου σε ανακοίνωσή του σχετικά με τις αντιδράσεις δικαστών, εισαγγελέων και δικηγόρων για την εντολή της προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα, να ζητήσει επείγουσα άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά της ανακρίτριας και της εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου, που χειρίστηκαν την υπόθεση του κυκλώματος στην Πολεοδομία.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου έχει ως εξής:

«Αναφορικά με τη δικογραφία που εκκρεμεί στο στάδιο της ανάκρισης στο Πρωτοδικείο Ρόδου, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, στο πλαίσιο της ασκήσεως των καθηκόντων της περί εποπτείας των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας (άρθρο 23 του νόμου 439/2022) ζήτησε από την πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης τη διερεύνηση του ενδεχομένου διεξαγωγής προκαταρκτικής εξέτασης εις βάρος δικαστικού λειτουργού αναφορικά με την άσκηση των καθηκόντων του.

Πρέπει να καταστεί σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι η ελευθερία της γνώμης κάθε δικαστή και εισαγγελέα, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ανεξαρτήτως βαθμού, είναι θεμελιώδες στοιχείο της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας του, η οποία όμως δεν μπορεί και δεν πρέπει να συγχέεται με το ανέλεγκτο.

Εξάλλου, ο έλεγχος αν η ελευθέρως διαπιστωθείσα γνώμη του δικαστικού και εισαγγελικού λειτουργού εκφεύγει των ακροτάτων ορίων της διακριτικής της ευχέρειας (ΟλΑΠ 9/2015), έτσι όπως αυτή προσδιορίζεται από το νόμο και την υπαγωγή σε αυτόν των αποδειχθέντων, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στα αρμόδια προς τούτο, κατά το Σύνταγμα και τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, δικαστικά όργανα.

Αυτά και μόνο, έχοντας γνώμη όλων των στοιχείων της δικογραφίας, νομίμως επιλαμβάνονται και ασκούν την αρμοδιότητά τους με στόχο την προάσπιση του κράτους δικαίου, του κύρους της Δικαιοσύνης, της δικαιικής ασφάλειας των πολιτών και την εδραίωση της εμπιστοσύνης τους προς τους θεσμούς».

Η ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων

Νωρίτερα, με αφορμή την παραγγελία της κ. Προέδρου του Αρείου Πάγου για τη διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου των δικαστικών λειτουργών που υπηρετούν στο Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ως προς την απόφαση να επιβληθούν περιοριστικοί όροι και όχι προσωρινή κράτηση σε κατηγορούμενους υπόθεσης, που έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, χωρίς να υπεισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης, επισημαίνει τα εξής:

«Από τις διατάξεις των άρθρων 87 – 92 του Συντάγματος προκύπτει ότι οι εισαγγελείς απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας, η οποία ενισχύεται και από τη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 3 του του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, που ρυθμίζει τα σχετικά με τα όργανα άσκησης εποπτείας στα δικαστήρια και το περιεχόμενο της, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε οδηγία, σύσταση ή υπόδειξη σε δικαστικό λειτουργό για ουσιαστικό ή δικονομικό θέμα σε συγκεκριμένη υπόθεση ή κατηγορία υποθέσεων είναι ανεπίτρεπτη, αλλά και από τη διάταξη του άρθρου 28 παρ. 4 εδ. γ’ του ως άνω Κώδικα, η οποία ρητώς ορίζει ότι ο εισαγγελικός λειτουργός κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και την έκφραση της γνώμης του ενεργεί αδέσμευτα, υπακούοντας στον νόμο και στη συνείδησή του.

Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 109 παρ. 4 περ. β’ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, προκύπτει ότι δεν αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για τον δικαστικό λειτουργό, η κρίση που εκφέρει κατά την άσκηση των καθηκόντων του και επομένως δεν είναι επιτρεπτός ο έλεγχος της κρίσης αυτής. Άλλωστε, σε περίπτωση εσφαλμένης κρίσης, είτε αυτή αφορά τα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, είτε την ουσία μιας υπόθεσης, παρέχονται από το Νόμο τα δικονομικά εργαλεία για τη διόρθωσή της.

Σε κάθε περίπτωση, η παραγγελία της άσκησης πειθαρχικού ελέγχου για δικαιοδοτική κρίση δικαστικού λειτουργού και η ευρεία γνωστοποίησή της πλήττει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών και τελικά βλάπτει την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και την ίδια τη δημοκρατία, θέτοντας υπό διαρκή αμφισβήτηση τον θεσμό και τροφοδοτώντας την κακόβουλη και απαξιωτική συζήτηση περί δήθεν αδυναμίας και ανεπάρκειας των λειτουργών της.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος διαβεβαιώνει, για πολλοστή φορά, ότι οι Έλληνες εισαγγελείς ασκούν το λειτούργημά τους απαλλαγμένοι από κάθε εξωτερική επιρροή ή πίεση, με βάση το Σύνταγμα και τους σύμφωνους με αυτό νόμους, αλλά και με απόλυτη ευσυνειδησία, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον, αυταπάρνηση και κυρίως με παρρησία και χωρίς κανένα φόβο έναντι οποιουδήποτε, λειτουργώντας ως εγγυητές των ελευθεριών του πολίτη».

Δημητρακόπουλος: Προκλητική παρέμβαση από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου

Και ο δικηγόρος, Μιχάλης Δημητρακόπουλος έκανε λόγο για «προκλητική παρέμβαση» της προέδρου του Αρείου Πάγου σε εκκρεμή ποινική διαδικασία με αφορμή την υπόθεση στην Πολεοδομία Ρόδου.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου αναφέρει:

«Μετά από 37 χρόνια μαχόμενης δικηγορίας, δεν μπορώ να σιωπήσω, ο αείμνηστος πατέρας μου Αναστάσιος, Δικηγόρος Αθηνών από το κατοχικό 1941, με δίδαξε να έχω «άριστες σχέσεις» με τη νομολογία του Αρείου Πάγου και όχι με τους Προέδρους του Αρείου Πάγου. Μεταφέρω το ίδιο μήνυμα στους γιους μου και στις νέες γενιές δικηγόρων.

Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κυρία Ιωάννα Κλάπα για δεύτερη φορά στη διετή θητεία της παρεμβαίνει προκλητικά σε ΕΚΚΡΕΜΗ ποινική διαδικασία, διατάσσοντας κατεπείγοντα πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος της Ανακρίτριας και του Εισαγγελέα Ρόδου, επειδή δεν είχαν την ίδια νομική άποψη με την κυρία Πρόεδρο και άφησαν ελεύθερους με περιοριστικούς όρους τους κατηγορούμενους αντί να διατάξουν προσωρινή κράτηση.

Η άνω συμπεριφορά της κυρίας Προέδρου συνιστά κατ' εξακολούθηση παρέμβαση στην προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Δικαστών και Εισαγγελέων. Πλέον στους τρεις μήνες, που απομένουν για τη λήξη της θητείας της κυρίας Κλάπα, ένα νέφος φόβου θα πλανάται επί των συνειδήσεων των Δικαστών και Εισαγγελέων, αν δηλαδή οι αποφάσεις και οι διατάξεις τους είναι αρεστές στην κυρία Κλάπα.

Πλέον η δίκαιη δίκη, ο πυλώνας του κράτους δικαίου, μεταλλάσσεται σε Προέδρου του Αρείου Πάγου «δίκη».

Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης δεν είναι υπόθεση μόνο των Δικαστών, προεχόντως είναι υπόθεση όλων των πολιτών, εν ονόματι των οποίων απονέμεται.

Σήμερα η καμπάνα χτύπησε στο Πρωτοδικείο Ρόδου, χθες είχε χτυπήσει στο Πρωτοδικείο Αθήνας, αύριο θα χτυπήσει στη δικιά σου πόρτα, αν αδιαφορήσεις.

Πριν αρχίσουν να μου επιτίθενται για τις απόψεις μου, γνωστοποιώ ότι δεν ξέρω κανένα από τους εμπλεκόμενους στη Ρόδο. Ξέρω όμως με σιγουριά, ότι αν αρχίσει να ελέγχεται πειθαρχικά η ουσιαστική κρίση του δικαστή, ο επόμενος ζημιωμένος θα είναι ο πολίτης, που τώρα διαμαρτύρεται για τις μη προφυλακίσεις στη Ρόδο. Τι εννοώ: αν δεν σταματήσει αυτή η εξωθεσμική λειτουργία, το επόμενο στάδιο θα είναι το τηλεφώνημα στον Δικαστή για να «προσέξει την υπόθεση» και εκεί χαμένος θα είσαι εσύ αγνέ πολίτη, που δεν θα έχεις πρόσβαση στην πόρτα του εκάστοτε Προέδρου του Αρείου Πάγου.

Κάνω έκκληση στην Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων, στην Ένωση Ελλήνων Εισαγγελέων, στους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στον Δημήτρη Βερβεσό, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ όλοι από ΚΟΙΝΟΥ για να ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΜΕ την ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ των Δικαστών και Εισαγγελέων.

Τέλος, κάνω έκκληση σε Εσάς κκ Αρεοπαγίτες -που με συγκίνηση πρόσφατα αγόρευσα ενώπιον Σας εν πειθαρχική ολομελεία, γνωρίζοντας το ήθος σας, γιατί έχω δικάσει μαζί σας, τότε που είσασθαν και εσείς νέοι πρωτοδίκες και εγώ νέος δικηγόρος - ΝΑ ΟΡΘΩΣΕΤΕ ΘΕΣΜΙΚΑ ΤΕΙΧΗ σε όσους επιβουλεύονται τη Δικαστική Ανεξαρτησία».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.