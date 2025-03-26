Λογαριασμός
Νέα Σμύρνη: Συνελήφθησαν δύο 13χρονοι για ληστείες σε βάρος ανηλίκων

Μάλιστα, την προηγούμενη μέρα είχαν ληστέψει με τον ίδιο τρόπο και στο ίδιο σημείο ξανά έναν ανήλικο - Το περιστατικό έγινε στο πάρκο Εστίας

Δύο 13χρονοι συνελήφθησαν την Τρίτη στη Νέα Σμύρνη για ληστεία σε βάρος άλλων ανηλίκων και διαπιστώθηκε ότι είχαν διαπράξει και δεύτερη ληστεία την προηγούμενη μέρα.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι δύο 13χρονοι προσέγγισαν χτες το απόγευμα άλλους τέσσερις ανήλικους στο πάρκο Εστίας στη Νέα Σμύρνη και με την απειλή μαχαιριού τους απέσπασαν χρηματικό ποσό.

Συνελήφθησαν λίγο αργότερα έπειτα από αναζητήσεις από την Άμεση Δράση και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό Τμήμα. 

Από την προανάκριση εξακριβώθηκε ότι την προηγούμενη μέρα είχαν ληστέψει με τον ίδιο τρόπο και στο ίδιο σημείο έναν από τους τέσσερις παραπάνω ανήλικους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

