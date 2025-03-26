Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 8 ετών σε άνδρα που κακοποίησε σεξουαλικά την 12χρονη κόρη φίλου του

Σε κάθειρξη 8 ετών καταδικάστηκε άνδρας που καταγγέλθηκε ότι κακοποίησε σεξουαλικά την 12χρονη κόρη του φίλου του, σε περιοχή της Ημαθίας.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικό. Ο καταδικασθείς δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, ενώ φέρεται να ζει μόνιμα στη Γερμανία. Πλέον θεωρείται φυγόποινος κι εφόσον εντοπιστεί θα οδηγηθεί στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή του.

Την υπόθεση κατήγγειλε η παθούσα το καλοκαίρι του 2022, τρία χρόνια μετά το επίδικο περιστατικό. Η ίδια, όπως αποκαλύφθηκε κατά την ακροαματική διαδικασία, είχε βιώσει ανάλογο περιστατικό κακοποίησης στην ηλικία των 5 ετών (όπως και ο ανήλικος αδελφός της) με δράστη τον τότε σύντροφο της μητέρα της και γι' αυτό το λόγο η επιμέλεια της ανατέθηκε με δικαστική απόφαση στη γιαγιά της, ενώ ζούσε για κάποια χρόνια σε κλειστή δομή. Κατά τη δίκη προέκυψε ότι οι γονείς της υπήρξαν χρήστες ουσιών και ως εκ τούτου το οικογενειακό περιβάλλον ήταν προβληματικό.

«Θέλω να βγάλω το δέρμα μου»

Η αποκάλυψη για τη νέα κακοποίηση που υπέστη έγινε από την 18χρονη (σήμερα) κοπέλα σε ανθρώπους της δομής, ενώ ακολούθως την εκμυστηρεύτηκε και στη γιαγιά της. Η παθούσα φαίνεται πως είχε αναστολές να προχωρήσει άμεσα στην καταγγελία αισθανόμενη τύψεις και ενοχές.

Παιδοψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί που την εξέτασαν έκριναν ότι τα όσα περιέγραψε με λεπτομέρεια στην καταγγελία της είναι αληθή. «Μερικές φορές θέλω να βγάλω το δέρμα μου- τόσο πολύ θέλω να μην το θυμάμαι» φέρεται να κατέθεσε η ίδια, περιγράφοντας στις καταθέσεις της το περιστατικό που συνέβη το καλοκαίρι του 2019.

Ο καταδικασθείς αρνήθηκε κατά την προδικασία την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν βρισκόταν στην Ελλάδα κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, θέση όμως που διέψευσε ο πατέρας της παθούσας. Δικάστηκε ερήμην, αφού δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

