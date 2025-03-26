Δημητρακόπουλος για Πολεοδομία Ρόδου: Προκλητική παρέμβαση από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου

Σε ανακοίνωσή του ο δικηγόρος, Μιχάλης Δημητρακόπουλος κάνει λόγο για «προκλητική παρέμβαση» της προέδρου του Αρείου Πάγου σε εκκρεμή ποινική διαδικασία με αφορμή την υπόθεση στην Πολεοδομία Ρόδου.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου αναφέρει:

«Μετά από 37 χρόνια μαχόμενης δικηγορίας, δεν μπορώ να σιωπήσω, ο αείμνηστος πατέρας μου Αναστάσιος, Δικηγόρος Αθηνών από το κατοχικό 1941, με δίδαξε να έχω «άριστες σχέσεις» με τη νομολογία του Αρείου Πάγου και όχι με τους Προέδρους του Αρείου Πάγου. Μεταφέρω το ίδιο μήνυμα στους γιους μου και στις νέες γενιές δικηγόρων.

Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κυρία Ιωάννα Κλάπα για δεύτερη φορά στη διετή θητεία της παρεμβαίνει προκλητικά σε ΕΚΚΡΕΜΗ ποινική διαδικασία, διατάσσοντας κατεπείγοντα πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος της Ανακρίτριας και του Εισαγγελέα Ρόδου, επειδή δεν είχαν την ίδια νομική άποψη με την κυρία Πρόεδρο και άφησαν ελεύθερους με περιοριστικούς όρους τους κατηγορούμενους αντί να διατάξουν προσωρινή κράτηση.

Η άνω συμπεριφορά της κυρίας Προέδρου συνιστά κατ' εξακολούθηση παρέμβαση στην προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Δικαστών και Εισαγγελέων. Πλέον στους τρεις μήνες, που απομένουν για τη λήξη της θητείας της κυρίας Κλάπα, ένα νέφος φόβου θα πλανάται επί των συνειδήσεων των Δικαστών και Εισαγγελέων, αν δηλαδή οι αποφάσεις και οι διατάξεις τους είναι αρεστές στην κυρία Κλάπα.

Πλέον η δίκαιη δίκη, ο πυλώνας του κράτους δικαίου, μεταλλάσσεται σε Προέδρου του Αρείου Πάγου «δίκη».

Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης δεν είναι υπόθεση μόνο των Δικαστών, προεχόντως είναι υπόθεση όλων των πολιτών, εν ονόματι των οποίων απονέμεται.

Σήμερα η καμπάνα χτύπησε στο Πρωτοδικείο Ρόδου, χθες είχε χτυπήσει στο Πρωτοδικείο Αθήνας, αύριο θα χτυπήσει στη δικιά σου πόρτα, αν αδιαφορήσεις.

Πριν αρχίσουν να μου επιτίθενται για τις απόψεις μου, γνωστοποιώ ότι δεν ξέρω κανένα από τους εμπλεκόμενους στη Ρόδο. Ξέρω όμως με σιγουριά, ότι αν αρχίσει να ελέγχεται πειθαρχικά η ουσιαστική κρίση του δικαστή, ο επόμενος ζημιωμένος θα είναι ο πολίτης, που τώρα διαμαρτύρεται για τις μη προφυλακίσεις στη Ρόδο. Τι εννοώ: αν δεν σταματήσει αυτή η εξωθεσμική λειτουργία, το επόμενο στάδιο θα είναι το τηλεφώνημα στον Δικαστή για να «προσέξει την υπόθεση» και εκεί χαμένος θα είσαι εσύ αγνέ πολίτη, που δεν θα έχεις πρόσβαση στην πόρτα του εκάστοτε Προέδρου του Αρείου Πάγου.

Κάνω έκκληση στην Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων, στην Ένωση Ελλήνων Εισαγγελέων, στους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στον Δημήτρη Βερβεσό, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ όλοι από ΚΟΙΝΟΥ για να ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΜΕ την ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ των Δικαστών και Εισαγγελέων.

Τέλος, κάνω έκκληση σε Εσάς κκ Αρεοπαγίτες -που με συγκίνηση πρόσφατα αγόρευσα ενώπιον Σας εν πειθαρχική ολομελεία, γνωρίζοντας το ήθος σας, γιατί έχω δικάσει μαζί σας, τότε που είσασθαν και εσείς νέοι πρωτοδίκες και εγώ νέος δικηγόρος - ΝΑ ΟΡΘΩΣΕΤΕ ΘΕΣΜΙΚΑ ΤΕΙΧΗ σε όσους επιβουλεύονται τη Δικαστική Ανεξαρτησία».

