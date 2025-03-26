Τηλεφώνημα για βόμβα σε κτίριο της περιφέρειας Αττικής - Στο σημείο ΤΕΕΜ

Συναγερμός έχει σημάνει μετά από τηλεφώνημα για βόμβα σε κτίριο της περιφέρειας Αττικής, στην οδό Θεομήτορος 59 στον Άγιο Δημήτριο.

Συγκεκριμένα, άγνωστος με τηλεφώνημα του στο 100 στις 10:38 ενημέρωσε για την ύπαρξη βόμβας, ωστόσο δεν έδωσε χρονικό περιθώριο.

Στο σημείο έχει σπεύσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.).

Πηγή: skai.gr

