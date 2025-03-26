Λογαριασμός
Τηλεφώνημα για βόμβα σε κτίριο της περιφέρειας Αττικής - Στο σημείο ΤΕΕΜ

Σε εξέλιξη οι έρευνες  στην οδό Θεομήτορος 59 στον Άγιο Δημήτριο - Άγνωστος κάλεσε το 100 και έκανε αναφορά για βόμβα 

ΤΕΕΜ

Συναγερμός έχει σημάνει μετά από τηλεφώνημα για βόμβα σε κτίριο της περιφέρειας Αττικής, στην οδό Θεομήτορος 59 στον Άγιο Δημήτριο

Συγκεκριμένα, άγνωστος με τηλεφώνημα του στο 100 στις 10:38 ενημέρωσε για την ύπαρξη βόμβας, ωστόσο δεν έδωσε χρονικό περιθώριο

Στο σημείο έχει σπεύσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.).

Πηγή: skai.gr

TAGS: Άγιος Δημήτριος τηλεφώνημα βόμβα
