Πολεοδομία Ρόδου: Ελεγχος στους δικαστές που άφησαν ελεύθερους τους ύποπτους

Της Έλενας Γαλάρη

Τον πειθαρχικό έλεγχο για τις δικαστικές αρχές που άφησαν ελεύθερους τους επτά κατηγορούμενους στο κύκλωμα Πολεοδομίας Ρόδου, ζητεί η πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Με εντολή της η κ. Ιωάννα Κλάπα προς την πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Επιθεώρησης των δικαστικών λειτουργών Ασημίνα Υφαντή, ζητεί να ελεγχθούν πειθαρχικά και μάλιστα με τον χαρακτήρα του επείγοντος οι δικαστικές αρχές, που δεν προφυλάκισαν στελέχη της Πολεοδομίας της Ρόδου και ιδιώτες, πάρα το γεγονός ότι σε βάρος τους υπήρχαν σοβαρά στοιχεία για τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση και για τη διάπραξη άλλων αδικημάτων.

Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και χρηματικής εγγύησης από 20 έως 100 χιλιάδες ευρώ.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να προφυλακιστούν οι κατηγορούμενοι, καθώς δεν είναι ύποπτοι φυγής και ύποπτοι να διαπράξουν νέα αδικήματα.

Πηγή: skai.gr

