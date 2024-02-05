Εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατέληξε η πορεία διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο κέντρο της πόλης με αφορμή την αστυνομική επέμβαση στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου.

Μετά το πέρας της πορείας, ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων του προκάλεσαν φθορές στo κτήριο της Πρυτανείας του ΑΠΘ και επιχείρησαν να εισέλθουν σε αυτό.

Δυνάμεις των ΜΑΤ εισήλθαν στην πανεπιστημιούπολη προκειμένου να ηρεμήσει η κατάσταση.

Η είσοδος των αστυνομικών δυνάμεων είχε ως συνέπεια φοιτητές αλλά και κουκουλοφόροι να σηκώσουν πανό με σύνθημα «έξω οι μπάτσοι από τις σχολές».

