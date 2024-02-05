Έρευνα ΣΚΑΪ: Τεράστιες ελλείψεις προσωπικού στην Ελλάδα σε τεχνικά επαγγέλματα

Τεράστιες είναι οι ελλείψεις προσωπικού στην ελλάδα με επιχειρήσεις να αναζητούν εξειδεικευμένους σε μία σειρά από κλάδους υπαλλήλους και να μην βρίσκουν.

Οι μεγαλύτερες εντοπίζονται σε επαγγέλματα τεχνικής φύσεως.

Μπορεί το % ανεργίας στη χώρα να είναι το δεύτερο ψηλότερο στην Ευρώπη ωστόσο, εταιρείες και επιχειρήσεις αδυνατούν να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας σε -κυρίως- τεχνικής φύσεων επαγγέλματα.

«Θα σας δώσω απλά παραδείγματα, δεν έχουμε οδηγούς, δεν έχουμε μάγειρες, δεν έχουμε χειριστές Κλαρκ, δεν έχουμε ηλεκτροσυγκολλητές, δεν έχουμε μεταλλικές κατασκευές, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς», ανέφερε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Eπικεφαλής Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

«Έχει εκλείψει η δυνατότητα της άμεσης εύρεσης εργατικού δυναμικού παρότι βρισκόμαστε σε μια βιομηχανική περιοχή», πρόσθεσε η Κωνσταντίνα Καλοδούκα από την Εταιρεία Αδρανών Υλικών.

«Υπάρχει τεράστια δυσκολία στην εύρεση εξειδικευμένου προσωπικού ειδικά στα τεχνικής φύσεως επαγγέλματα», αναφέρει η Μαρία Τρόκα από την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων.

Οι τεχνίτες, οι ηλεκτρολόγοι, οι οδηγοί και οι επόπτες μονάδων σκυροδέματος αποτελούν τις ειδικότητες με την μεγαλύτερη έλλειψη.

«Είναι τεχνικό προσωπικό, τεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, οδηγοί, άνθρωποι και πιο υψηλού τεχνικού υπόβαθρου, οι οποίοι θα μπορούσαν να επιβλέπουν μονάδες σκυροδέματος», αναφέρει ο Χάρης Δεμερτζής, από την εταιρεία παραγωγής σκυροδέματος.



«Εμείς αντιμετωπίζουμε πρόβλημα εξεύρεσης προσωπικού στους νοσηλευτές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης», τονίζει η Λίνα Μπόγα που εργάζεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Από το 2018 και ειδικά την περίοδο του COVID άνοιξαν επικουρικές θέσεις και μετακινήθηκαν πάρα πολλοί νοσηλευτές προς το δημόσιο.

«Πολύς κόσμος θέλει να ασχοληθεί με άλλα επαγγέλματα και όχι με τεχνικά επαγγέλματα πιο πολύ θεωρητικά ίσως δηλαδή να στραφεί και σε πιο θεωρητικής κατεύθυνσης σπουδές», παρατηρεί η Κωνσταντίνα Καλοδούκα.

«Σίγουρα μια δύσκολη κατηγορία είναι αυτή των χειριστών Clark και των οδηγών αυτές οι δύο φαίνεται ότι είναι οι πιο δύσκολες για να αναζητήσεις έναν νέο συνάδελφο», επισημαίνει.

Το 2023 οι εργοδότες ζήτησαν βοήθεια από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης για την κάλυψη συνολικά 11.540 θέσεων εργασίας.

Απ' αυτές 1.190 αφορούσαν στον τομέα εστίασης, 944 στη βιομηχανία τροφίμων, 405 τις μεταλλικές κατασκευές, 258 εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες και 209 τον τομέα της Υγείας.

«Η τάση των νέων ανθρώπων είναι να μην επιλέγουν επαγγέλματα χειρωνακτικών εργασιών πλέον και όλο αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα», τονίζει η Μαρία Τρόκα.

Στον τομέα των κατασκευών συγκεκριμένα, η κατακόρυφη μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας την περίοδο της οικονομικής κρίσης στέρησε της εταιρείες του κλάδου από νέα εργατικά χέρια

«Από το 2010 μέχρι το 2020 νομίζω ότι όλοι ζήσανε μια σμίκρυνση των αγορών στις οποίες δραστηριοποιήθηκαν και αυτή πιθανόν να είναι και μια από τις βασικές αιτίες της σημερινής έλλειψης», υπογράμμισε ο Χάρης Δεμερτζής.

Διαφορετική είναι η ρίζα του προβλήματος στον Κλάδο της Υγείας, αφού σύμφωνα με την Λίνα Μπόγα οι νοσηλευτές που αποφοιτούν από τις δημόσιες σχολές είναι πολύ λίγοι κάθε χρόνο, περίπου στα 800 άτομα.

«Έχουμε διπλάσιο αριθμό νοσηλευτών που συνταξιοδοτούνται κάθε χρόνο», εξηγεί.

«Άλλος ένας λόγος δυσκολίας εξεύρεσης νοσηλευτικού προσωπικού είναι ότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα διαγνωστικά κέντρα καθώς και οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων μιας και το ποσοστό γήρανσης του πληθυσμού έχει αυξηθεί κατά πολύ», συνοψίζει.

Πως όμως εξηγούν οι ειδικοί ότι ενώ το ποσοστό ανεργίας υπερβαίνει το 9% οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας;

«Δεν παράγουμε αποφοίτους στις ειδικότητες τις οποίες ζητάει η οικονομία. Υπερπαράγουμε αποφοίτους σε επαγγέλματα με χαμηλή ή μειούμενη ζήτηση ή υποπαράγουμε αποφοίτους σε επαγγέλματα με υψηλή ή αυξανόμενη ζήτηση», εκτιμά ο Σπύρος Πρωτοψάλτης και αναφέρει πως σε άλλες χώρες η επιλογή του να πας στην επαγγελματική εκπαίδευση δεν θεωρείται σαν κάτι δευτεροκλασάτο για να το πω απλά είναι μια συνειδητή επιλογή, και μάλιστα όταν εμείς βλέπουμε τα στοιχεία εκεί υπάρχει και επαγγελματική ανέλιξη και καλό εισόδημα και μηδενική ανεργία.

Αρκετοί νέοι αν και άνεργοι επιλέγουν να απορρίψουν θέσεις εργασίας λόγω ιδιαίτερα χαμηλών μισθών και κακών συνθηκών εργασίας

«Μπορεί να δίνουν ένσημα αλλά να μη δίνουν το μισθό που πρέπει. Μπορεί να σου δίνουν μισθό αλλά καθόλου ένσημα και να είσαι με μαύρα 04.14.24 Ή το ωράριο, μπορεί να σου λένε ότι θα είναι οκτάωρο αλλά τελικά κάνεις 16ωρο, 24ωρο» αναφέρει άνεργη.

«Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι ο προτελευταίος στην Ευρώπη ενώ παράλληλα ο χρόνος εργασίας είναι ο μεγαλύτερος σε εβδομαδιαία βάση για τους εργαζόμενους», τονίζει ο Χρήστος Γούλας από το Ινστιτούτο Εργασίας – ΓΣΕΕ και προσθέτει πως τα τα κενά μπορούμε σχετικά εύκολα να τα αναπληρώσουμε αρκεί να υπάρχουν καλύτερα εργασιακά κίνητρα και αμοιβές και δεύτερον να έχουμε ένα ανεπτυγμένο σύστημα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης ανέργων με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

«Ψάχνω για μάγειρα. Για να μαγειρέψει κάποιος για 200 – 300 άτομα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί ως μάγειρας επειδή είναι άνεργος δεν σημαίνει ότι την επόμενη μέρα μπορεί να μπει σε μια κουζίνα να μαγειρέψει για 200 – 300 άτομα. Αυτό θέλει μια εκπαίδευση και εκεί επενδύουμε εμείς» τονίζει ο Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Ταυτόχρονα, με νέο νόμο το υπουργείο Παιδείας συστήνει 60 πολυδύναμα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης σε όλη τη χώρα.

«Δεν μπορούμε ξαφνικά να μετακινήσουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα και να πούμε στους μαθητές ότι πρέπει να φύγετε από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το πανεπιστήμιο, όμως οφείλουμε να τους δείξουμε ότι έχουμε κι άλλον έναν δρόμο. Οφείλουμε εμείς ως πολιτεία να έχουμε μια σοβαρή και με ποιοτικούς όρους καλή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση»,επισημαίνει η υφυπουργός Παιδείας Ιωάννα Λυτρίβη.

Μερίδιο ευθύνης πάντως έχουν και επιχειρήσεις, με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat να τις κατατάσσουν στην τελευταία θέση της Ε.Ε., σε θέματα κατάρτισης και επιμόρφωσης.

«Σκεπτόμαστε πολύ σοβαρά να δούμε το κομμάτι του πως ουσιαστικά θα προσελκύσουμε ανθρώπους , οι οποίοι θα έλεγε κανείς θα είναι "καλό υλικό" για να αρχίζεις να χτίζεις πάνω τους τη νέα πραγματικότητα, τους νέους επαγγελματίες», δηλώνει ο Χάρης Δεμερτζής.

Για τους ειδικούς η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

