Δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία στη σημερινή ψηφοφορία για την εκλογή πρύτανη ΑΠΘ, οπότε η διαδικασία θα επαναληφθεί αύριο.

Συνεδρίασε το Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ και η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του πρύτανη πραγματοποιήθηκε με μυστική ψηφοφορία και ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ».

Υποψήφιοι για το αξίωμα του πρύτανη μεταξύ των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ είναι, με αλφαβητική σειρά, οι καθηγητές Κυριάκος Αναστασιάδης, Ευστράτιος Στυλιανίδης και Χαράλαμπος Φείδας.

Αναλυτικά, οι υποψήφιοι έλαβαν τις εξής ψήφους.

Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Κυριάκος Αναστασιάδης: 2 ψήφοι.

Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής Ευστράτιος Στυλιανίδης: 2 ψήφοι.

Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών Χαράλαμπος Φείδας: 6 ψήφοι.

Λευκά: 1 ψήφος.

Επειδή στη σημερινή Συνεδρίαση του ενδεκαμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία 8/11 για την εκλογή πρύτανη, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί αύριο, όπου απαιτείται η πλειοψηφία 7/11.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.