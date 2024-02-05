Συνελήφθη, χθες Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Μυτιλήνης, υπήκοος Ρωσίας, κατηγορούμενος για διευκόλυνση παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, κατά την προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι, ο συλληφθείς χθες Κυριακή το πρωί, επιβαίνοντας ως χειριστής σε βάρκα, η οποία απέπλευσε από τα τουρκικά παράλια με ακόμη 18 υπηκόους τρίτων χωρών κυρίως Αφρικανούς, διευκόλυνε την παράνομη μεταφορά τους στη Λέσβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

