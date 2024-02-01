Νερό, μετά από είκοσι ημέρες ταλαιπωρίας, πρόκειται να δουν σήμερα στις βρύσες τους οι κάτοικοι της πόλης της Ζακύνθου. Η υδροδότηση είχε διακοπεί μετά τον εντοπισμό πετρελαίου στον αγωγό ύδρευσης.

Στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος, απευθυνόμενος σε όλους τους συμβούλους είπε ότι λύθηκε το πρόβλημα και εξέφρασε την ικανοποίησή του επειδή όλα κύλησαν ομαλά.

Η υδροδότηση της πόλης καθίσταται εφικτή καθώς οι τελευταίες αναλύσεις έδειξαν ότι το νερό στον αγωγό είναι καθαρό και απαλλαγμένο από πετρέλαιο και μικρόβια.

Η υγειονομική υπηρεσία ενημέρωσε εγγράφως το Δήμο για τις εξελίξεις και σε έγγραφο το οποίο έστειλε και στο υπουργείο Υγείας, επισημαίνει πως έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων δειγματοληψιών νερού, που διενήργησε , από κρίσιμα αντιπροσωπευτικά σημεία του αγωγού του δικτύου ύδρευσης της σχετιζόμενης με το πρόβλημα περιοχής και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων δειγματοληψιών νερού της ΔΕΥΑΖ.

Το υγειονομικό χθες εισηγήθηκε την άρση της προσωρινής απαγόρευσης της υδροδότησης στην πόλη της Ζακύνθου, την οποία είχε εισηγηθεί στις 12-01-2024 και εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις αρμοδιότητας του Δήμου και της ΔΕΥΑΖ.

Για τις ανωτέρω εξελίξεις χθες το μεσημέρι έγινε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο υπήρξε ενημέρωση από αρμόδιο της ΕΥΔΑΠ και εκεί όλοι οι Σύμβουλοι έμαθαν ότι η ταλαιπωρία των Ζακυνθινών οδεύει προς το τέλος της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

