Σε νοσοκομείο της Αθήνας μεταφέρεται από τη Θεσσαλονίκη, αυτήν την ώρα, ένα βρέφος μόλις επτά ημερών.

Το παιδί πάσχει από συγγενή καρδιοπάθεια και πραγματοποιείται η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα, όπου και θα νοσηλευτεί.

Το βράδυ της Τετάρτης, το πλήρωμα της Κινητής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και Παιδιών του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στη Θεσσαλονίκη, κλήθηκε από το ΕΚΑΒ να μεταφέρει με θερμοκοιτίδα το βρέφος, μόλις επτά ημερών, από νοσοκομείο της πόλης στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”.

Λόγω του κατεπείγοντος, ζητήθηκε η συνδρομή της Αστυνομίας που συνόδευσε το ασθενοφόρο για την έγκαιρη και ασφαλή διακομιδή του βρέφους.

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού:

Η σκέψη μας και οι ευχές μας το συνοδεύουν σε αυτό το ταξίδι, αλλά και στο ταξίδι της επιστροφής του, γρήγορα υγιές και δυνατό!».

Πηγή: skai.gr

