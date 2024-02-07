Αποχώρησαν οι αγρότες από την ε.ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου

Αποχώρησαν λίγο πριν τις 10 το βράδυ αγρότες της Χαλκιδικής από την εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, στο ύψος του 1ου κόμβου της Γαλάτιστας.

Ο αποκλεισμός του δρόμου κράτησε περίπου τρεις ώρες.

Από τις 8 το βράδυ και για περίπου 40 λεπτά αγρότες απέκλεισαν την έξοδο της Θέρμης προς Πολύγυρο, στο ύψος της Κρεαταγοράς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.