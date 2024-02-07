Αποχώρησαν οι αγρότες από την ε.ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου

Αποχώρησαν λίγο πριν τις 10 το βράδυ αγρότες της Χαλκιδικής από την εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, στο ύψος του 1ου κόμβου της Γαλάτιστας.
Ο αποκλεισμός του δρόμου κράτησε περίπου τρεις ώρες.
Από τις 8 το βράδυ και για περίπου 40 λεπτά αγρότες απέκλεισαν την έξοδο της Θέρμης προς Πολύγυρο, στο ύψος της Κρεαταγοράς.
Πηγή: skai.gr
- Μαφιόζικη εκτέλεση στη Μάνδρα: Το 2018 είχε δολοφονηθεί και η πρώην σύζυγος του επιχειρηματία
- Διαδικτυακά την Πέμπτη και Παρασκευή τα μαθήματα στο σχολείο της Ορεστιάδας που ήταν μαθήτρια η 9χρονη που κατέληξε από στρεπτόκοκκο
- Μη κρατικά πανεπιστήμια: Πώς θα γίνεται η εισαγωγή των υποψηφίων - Τι θα ισχύει για τα δίδακτρα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.