Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αποχώρησαν οι αγρότες από την ε.ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου

Από τις 8 το βράδυ και για περίπου 40 λεπτά αγρότες απέκλεισαν την έξοδο της Θέρμης προς Πολύγυρο, στο ύψος της Κρεαταγοράς.

Αποχώρησαν οι αγρότες από την ε.ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου

Αποχώρησαν λίγο πριν τις 10 το βράδυ αγρότες της Χαλκιδικής από την εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, στο ύψος του 1ου κόμβου της Γαλάτιστας.

Ο αποκλεισμός του δρόμου κράτησε περίπου τρεις ώρες.

Από τις 8 το βράδυ και για περίπου 40 λεπτά αγρότες απέκλεισαν την έξοδο της Θέρμης προς Πολύγυρο, στο ύψος της Κρεαταγοράς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αγρότες Θεσσαλονίκη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark