Ένταση αστυνομίας με αγρότες στο Αίγιο - Απέκλεισαν για λίγη ώρα την Ολυμπία Οδό

Ένταση επικρατεί μεταξύ αστυνομίας και αγροτών της Αιγιάλειας, οι οποίοι νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί για 6η μέρα στον Σελινούντα.

Ακολούθησε πορεία με πανό, με τους αγρότες να επιχειρούν να κλείσουν και την Ολυμπία Οδό, βρίσκοντας όμως στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις που θέλησαν να τους αποτρέψουν.

Οι αγρότες προχώρησαν στο κλείσιμο της οδού για περίπου 20 λεπτά.

Πηγή: skai.gr

