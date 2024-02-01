Θεσσαλονίκη: Δεκαεννιά κεριά άναψαν στις 00:19 στη μνήμη του Άλκη Καμπανού

Δεκαεννέα κεριά άναψαν συμβολικά στις 00:19 σήμερα 1η Φεβρουαρίου στο σημείο όπου πριν από δύο χρόνια δολοφονήθηκε ο 19χρονος Άλκης Καμπανός, σε τυφλό οπαδικό χτύπημα στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης.

Τη συμβολική κίνηση, που συνοδεύτηκε από την τήρηση ενός λεπτού σιγής, οργάνωσε η Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022 – Εις το Όνομα του Άλκη στη μνήμη του νεαρού φοιτητή με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τη δολοφονία του, παρουσία του πατέρα του Αριστείδη Καμπανού και της αδελφής του Μαρίας.

«Δυο χρόνια πέρασαν από την απόφραδα εκείνη ημέρα της 1ης Φεβρουαρίου, (όταν) δώδεκα νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ τυφλά καθοδηγούμενοι από τα άγρια ένστικτα τους έπραξαν το αδιανόητο. Αφαίρεσαν τη ζωή του Άλκη επειδή ένα παιδί από την παρέα του φώναξε ότι είναι Άρης. Ο χρόνος για μένα και τη Μελίνα και την οικογένεια μας σταμάτησε εκείνη τη στιγμή», δήλωσε με εμφανή συγκινησιακή φόρτιση ο πατέρας.

«Μαζευτήκαμε εδώ να αποτίσουμε φόρο τιμής στον Άλκη και μαζί και στα άλλα παιδιά», καθώς «τα δυο τελευταία χρόνια θρηνήσαμε και άλλα θύματα. Δυστυχώς (...) προσπαθούσαμε όλο αυτόν τον καιρό να είναι ο Άλκης το τελευταίο θύμα», συμπλήρωσε ο κ. Καμπανός.

Οι δράσεις ενάντια στη βία θα συνεχιστούν στις 17:00.

Τρία μικρά παιδιά με αναπηρία αλλά τεράστιο σθένος, ο Γιάννης, ο Λέανδρος και ο Σπύρος, φίλοι του Άρη, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ αντίστοιχα, με διακριτικά των ομάδων τους, όπως και η μικρή Μάγια, θα αφήσουν συμβολικά στο σημείο της δολοφονίας από ένα λουλούδι, στέλνοντας μήνυμα αθλητικού πνεύματος, συνύπαρξης των χρωμάτων, συμπερίληψης.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα είναι στημένο στο σημείο της δολοφονίας πανό με σύνθημα «Γινόμαστε ένα για τον Άλκη», καλώντας τους φιλάθλους διαφορετικών συλλόγων να φωτογραφηθούν φορώντας τα χρώματα των ομάδων τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

