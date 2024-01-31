ΑΑΔΕ: Ψηφιακή υποβολή της δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης

Μια νέα ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης τίθεται στη διάθεση πολιτών και επιχειρήσεων από 1.2.2024, με στόχο τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους με την Φορολογική Διοίκηση και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους.

Ειδικότερα με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1017/2024), η δήλωση αποθεμάτων μετάταξης υποβάλλεται πλέον αποκλειστικά, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές / Φορολογικές Υπηρεσίες / ΦΠΑ / Δήλωση αποθεμάτων μετάταξης, εντός δύο μηνών από τη μετάταξη.

Η απόφαση ισχύει για αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης και αφορά υποκείμενους στο φόρο που μετατάσσονται από το:

Α) κανονικό καθεστώς στο καθεστώς μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 ή στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ

Β) καθεστώς μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 ή το ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ στο κανονικό καθεστώς,

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μετάταξης στο καθεστώς μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 ή στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, ως ημερομηνία μετάταξης λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους.

