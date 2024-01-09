Απονομή των ετήσιων βραβείων του ΕΒΕΑ

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την επιχειρηματικότητα που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, εμπράκτως, με επενδυτικά εργαλεία πολλαπλασιαστικής ικανότητας.

Αυτό σημείωσαν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης στην χθεσινή ετήσια δεξίωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών που πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Υπουργοί, υφυπουργοί και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης απένειμαν τα «Βραβεία ΕΒΕΑ 2023» σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που στήριξαν την εθνική οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνία με την επιχειρηματική τους δράση.

«Σχεδιάζουμε αναπτυξιακά εργαλεία για την επαναβιομηχάνιση της χώρας, για την καινοτομία, για την εξωστρέφεια και για τις ΜμΕ» σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας εκπροσωπώντας του πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην απονομή των επιχειρηματικών βραβείων και πρόσθεσε ότι η οικονομία έχει αναπτυχθεί με βιώσιμο και διατηρήσιμο τρόπο και οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί διασφαλίζουν ότι μπορούμε να πάμε ψηλότερα, με πολιτική βούληση και οι δεξιότητες για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και να βγει η χώρα κερδισμένη.

«Δεν αρκεί να καλλιεργήσεις το χωράφι μόνο μια χρονιά αλλά καθε χρόνο χρειάζεται προσπάθεια και η κυβέρνηση αυτό είναι αποφασισμένη να το κάνει» είπε ο υπουργός.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ακόμη και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή οι μεγάλες, κάποτε ξεκίνησαν από μικρές γι΄ αυτό και η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη σημασία στις συνθήκες διευκόλυνσης ιδιαίτερα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Επιπλέον υπογράμμισε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου ανοίγουν κατά δεκάδες χιλιάδες νέες επιχειρήσεις κι αυτό σημαίνει ότι το επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον υποστηρίζουν το ρίσκο αλλά η προσπάθεια της κυβέρνησης να σταθεί δίπλα στους επιχειρηματίες συνεχίζεται.

Ο Γιάννης Μπρατάκος, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και διευθυντής Γραφείου Πρωθυπουργού υπογράμμισε τη σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την κοινωνία και τη συλλογική προσπάθεια και αναφέρθηκε στη συνέχεια στη σημασία που έχει η επίτευξη μείωσης της ανεργίας σε μονοψήφιο αριθμό και πρόσθεσε ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να στέκεται δίπλα στην επιχειρηματικότητα διατηρείται αμείωτη ώστε να δημιουργηθούν νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι «η επιχειρηματικότητα είναι μοχλός ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας γι΄ αυτό τη στηρίξαμε, τη στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε με το προγράμμά μας που έχει φιλοεπενδυτική στροφή και έχει αρχίσει να αποδίδει αποτελέσματα». Χωρίς να υποτιμούμε το δύσκολο διεθνές περιβάλλον, συνέχισε ο ίδιος, προχωρούμε δυναμικά μπροστά διότι συνδυάζουμε σωστό μείγμα πολιτικής με πολιτική σταθερότητα δημιουργώντας καλύτερο οικονομικό περιβάλλον στη χώρα μας.

Ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κατάφερε να απενοχοποιήσει την έννοια του επιχειρείν και ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται για την επιχειρηματικότητα είναι σε συμφωνία μαζί της.

Η υπουργός Εσωτερικών Νίκης Κεραμέως, σημείωσε ότι, πλέον, «δημόσιο και ιδιωτικό είναι σε παραγωγική όσμωση» και η πολιτεία πάντα θα είναι αρωγός στην επιχειρηματική προσπάθεια και πρόσθεσε ότι το οικονομικό περιβάλλον είναι πρόσφορο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα για την καινοτομική επιχειρηματικότητα.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι «τη διαφορά, κάθε φορά, την κάνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι» γι΄ αυτό, όπως συνέχισε, δίνει μεγάλη έμφαση η κυβέρνηση στο κομμάτι της συμπερίληψης που βρίσκεται στην καρδιά χρηματοδοτικών προγραμμάτων που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ανέφερε ότι «και το 2024 θα συνεχιστεί η ορθή δημοσιονομική πολιτική, σεβόμενη τόσο την ανάπτυξη όσο και τον φορολογούμενο, με το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων των τελευταίων 14 ετών, με προγράμματα απο το ΕΣΠΑ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και από την Αναπτυξιακή Τράπεζα για τις ΜμΕ και για τη στήριξης νεοφυών και νεοσύστατων επιχειρήσεων».

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννη υπογράμμισε την σκληρή δουλειά που έχει γίνει - και γίνεται - από την κυβέρνηση «για να καταστεί εξαγωγική δύναμη η χώρα μας, προωθώντας την ιδέα της κοινωνικής συνοχής, της οικονομικής ανάπτυξης, της πολιτικής σταθερότητας και, κυρίως, μιλώντας τη γλώσσα των ίδιων επιχειρήσεων».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Μάξιμος Σενετάκης ανέφερε ότι η επιχειρηματική κοινότητα τη Ελλάδας μεγαλώνει, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και πρόσθεσε «θέλουμε να δούμε να πολλαπλασιάζονται οι καινοτομίες, να αυξάνονται οι πατέντες γιαυτο και λαμβάνουμε πρωτοβουλίες με εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και πολίτη σε όλα τα επίπεδα».

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΠΕΚ) Βασιλικής Λαζαράκου τόνισε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρωτοστατεί για περιβαλλοντικά κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις με καλή διακυβέρνηση για ένα βιώσιμο μέλλον που αφορά και τις επόμενες γενιές. Το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος, πρόσθεσε η ίδια, είναι ψηλά στην παγκόσμια ατζέντα και είναι λόγος που αναθεωρούνται συνεχώς οι αρχές ΕΚΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης ο βουλευτής Επικρατείας και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάτζιος αναφέρθηκε στην σημασία της διαφάνειας και της ενημέρωσης σε όλη την αλυσίδα διανομής και στην ενίσχυση του καταναλωτικού κινήματος για αποτελεσμαστική λύση στην ακρίβεια και μακριά από αθέμιτες αντιανταγωνιστικές πρακτικές με αρωγό την πολιτεία χωρίς εμπόδια γραφειοκρατικά, φορολογικά ή άλλα και με κίνητρα για την επιχειρηματικότητα που παράγει με καινοτομία και κοινωνική δικαιοσύνη.

Τα βραβεία

Τα βραβεία έλαβαν οι εξής:

- Βραβείο εξαγωγικής δραστηριότητας - διεθνούς παρουσίας

GRANTEX A.E.

- Βραβείο έρευνας - καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης

NANOBIONIC

- Βραβείο περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης

Antipollution

- Βραβείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Coca Cola Hellas

- Βραβείο ενίσχυσης της απασχόλησης

METRO ΑΕΒΕ

- Βραβείο ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας

KEYVOTO

- Βραβείο Νέου Επιχειρηματία

'Αγγελος Σταυράκης - Safesize

- Βραβείο Αναπτυσσόμενης ΜμΕ

DP PUMPS - DRAKOS POLEMIS

- Βραβείο νεοφυούς επιχειρηματικότητας

ENSIGHT

- Βραβείο γυναικείας επιχειρηματικότητας

ΜΑΙΡΗ ΧΑΤΖΑΚΟΥ - ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

- Βραβείο συμπερίληψης

Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας

