Εξαφάνιση 31χρονου στο Μεσολόγγι: Με drone οι έρευνες - Ποια στοιχεία εξετάζει η αστυνομία

Κορυφώνεται, η αγωνία για την τύχη του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου που αγνοείται από το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, στο Μεσολόγγι.

Από το πρωί της Δευτέρας με τη χρήση drone «σαρώνεται» η περιοχή όπου «έδωσε» στίγμα για τελευταία φορά το κινητό του αγνοούμενου , καθώς τις προηγούμενες ημέρες οι αναζήτηση ήταν άκαρπη.

Παράλληλα, στην Ασφάλεια Μεσολογγίου εξετάζεται, από το πρωί των Θεοφανείων ο 51χρονος φίλος του αγνοούμενου που φέρεται να είναι ο τελευταίος άνθρωπος που τον είδε.

Μάλιστα ο 51χρονος φέρεται να χρωστά στον αγνοούμενο μεγάλο χρηματικό ποσό – 17.000€ σύμφωνα με συγγενείς του – για το οποίο μπορεί να υπήρξε αντιπαράθεση.

Στην κατάθεση του 51χρονου φέρεται να έχουν υπάρξει αντιφάσεις για τους «χρόνους» που ήταν με τον αγνοούμενο, κάτι που δίνει διαστάσεις «θρίλερ» στην υπόθεση. Για το λόγο αυτό άλλωστε έχει βρεθεί στο “επίκεντρο” της έρευνας.

Ταυτόχρονα, στον ίδιο έχει απαγγελθεί κατηγορία για παράνομη οπλοκατοχή, αφού στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ένα μαχαίρι και για το λόγο αυτό το μεσημέρι της Δευτέρας αναμένεται να δικαστεί στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Μεσολογγίου.

Πηγή: messolonghinews.gr

Πηγή: skai.gr

