Ολοκληρώθηκαν χθες Κυριακή, οι πανελλήνιες εξετάσεις των αλλογενών που κατοικούν νόμιμα στη χώρα μας για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.) το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.

Συμμετείχαν περισσότεροι από 4.000 υποψήφιοι, οι οποίοι προσήλθαν στα 59 εξεταστικά κέντρα (52 γενικά και 7 ειδικά) που λειτούργησαν σε όλη την επικράτεια.

Όπως ισχύει σε αυτές τις εξετάσεις, που διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στη γλώσσα, τη γεωγραφία, την ιστορία, τον πολιτισμό και τους πολιτικούς θεσμούς.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας συνεργάστηκαν τα υπουργεία Εσωτερικών, ως το καθ' ύλην αρμόδιο και το Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, των Δήμων, της ΕΥΔΑΠ και της ΔΕΔΔΗΕ.

Ο γενικός γραμματέας Ιθαγένειας ,'Αγγελος Δημοσθένους, ευχαρίστησε την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή, καθώς και τα στελέχη του δημόσιου τομέα που εργάστηκαν με υψηλό αίσθημα ευθύνης για την προετοιμασία και την επιτυχή υλοποίηση των εξετάσεων.

Παράλληλα, τόνισε ότι η διαφάνεια, ο σεβασμός στους κανόνες δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα συνιστούν κορυφαία προτεραιότητα για τη γενική γραμματεία Ιθαγένειας και το υπουργείο Εσωτερικών.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

