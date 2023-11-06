Πάτρα: Αγοράκι 3,5 ετών κατάπιε σκόνη από πυροσβεστήρα σε παιδικό σταθμό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Άμεση ήταν η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ σε περιστατικό εισπνοής σκόνης από πυροσβεστήρα για έναν 3,5 σε παιδικό σταθμό της Πάτρας.

Σύμφωνα με το tempo24.news το παιδάκι περιεργαζόταν πυροσβεστήρα που βρίσκεται στον σταθμό, με αποτέλεσμα ο μηχανισμός να λειτουργήσει και να εισπνεύσει σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις σκόνη.

Το παιδάκι εξετάστηκε από διασώστη του ΕΚΑΒ που έφτασε άμεσα στο σημείο, ενώ στη συνέχεια κλήθηκε ασθενοφόρο για τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο προκειμένου να εξεταστεί. Πάντως η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Στον παιδικό σταθμό προσήλθαν και αστυνομικοί προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια του ατυχήματος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.