Συνελήφθη, χθες το πρωί σε περιοχή του Βόλου ένας άνδρας, ο οποίος είχε δέσει δύο σκύλους στον προφυλακτήρα του Ι.Χ. φορτηγού αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα το ένα από τα άτυχα ζώα να σέρνεται στον δρόμο και ο δεύτερος σκύλος να τρέχει πίσω από το όχημα.

Σύμφωνα με την Φιλοζωική Ομάδα Βόλου , πρόκειται για δύο 2 τσομπανόσκυλα, τα οποία ο δράστης στα έσερνε με αλυσίδα, δεμένα πίσω από το αγροτικό του

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς και του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους -11.600- ευρώ.



Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου.

Πηγή: skai.gr

